Большое событие в Якутии

В Якутии радость! Завершился один из главных объектов — асфальтирование автомобильной дороги «Нам» на участке км 99+500 до км 118+000. 23 октября состоялось торжественное открытие движения по обновленной дороге.

В 2022 году республика отмечает 125-летие Максима Аммосова. К юбилею выдающегося сына народа саха на его малой родине, с. Хатырык Намского улуса, не только отремонтирована дорога, обустроены тротуары, установлены уличное освещение и дорожные знаки, ведутся работы по капитальному ремонту здания школы, строится многоквартирный дом по программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», началось строительство детского сада на 75 мест, начата реэкспозиция Музея государственности РС (Я). Айсен Николаев @nikolaev_aisen отметил значение объекта: «Это современная, отвечающая всем требованиям дорога, которая значительно повысит безопасность движения и обеспечит комфорт всем, кто ездит по этой трассе». Нужно отметить то, в контроле строительства дороги участвовали не только профессионалы, но и Общественный Совета Хатырыкского наслега.

ГКУ «Управтодор РС(Я)», занимавшийся работами, сообщило: «При строительстве автодороги, пришедшей в отдаленное село, дорожники использовали новые технологии холодного ресайклинга, при которой используется экономичный способ переработки старого основания дороги с последующей цементной стабилизацией грунта. После укладки асфальтобетонного покрытия на территории муниципалитета были установлены автобусные остановки, водостоки и наружное освещение, обустроены пешеходные переходы и тротуары. В целом новая дорога послужит на благо жителей села Хатырык и еще четырем близлежащим транзитным поселениям».