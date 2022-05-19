Большое родительское собрание: Открытое письмо к родителям и педагогам

Сегодня в актовом зале Дома правительства №2 состоялось масштабное мероприятие — Большое родительское собрание на тему: «Формирование социальной идентичности детей и молодежи в изменяющемся обществе».

Организовали мероприятие Общественная палата Якутии, Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). Приняли участие представители родительской общественности и общественных организаций, органы местного самоуправления и исполнительной власти Республики Саха (Якутия).

Модераторами выступили Вера Жерготова, председатель Комиссии по науке, образованию и патриотическому воспитанию Общественной палаты Республики Саха (Якутия), и Семен Иванов, председатель Республиканского совета родителей, региональный представитель ЯРО ООО «Национальная родительская Ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».

Первым выступил председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев.

Николай Дмитриевич рассказал о политической ситуации последних месяцев, что было проделано членами Общественной палаты и им лично для оказания поддержки беженцам с Донбасса, сколько было собрано гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, каким образом груз был направлен через Москву на территорию ведения специальной военной операции.

«В эти дни каждому из нас важно быть единым целым, не допускать внешние провокационные действия в отношении общества, молодежи и детей. Дети – это наша самая главная ценность в жизни. Самое важное для каждого родителя это воспитание, воспитание через патриотический диалог, просвещение тому с малых лет. Считаю правильным решением изучать историю с начальных классов в школе.

Месяц назад Общественная палата республики в целях просвещения школьников и молодежи во время «Гражданских выходных» в Чурапчинском улусе провела военно-патриотические лекции с привлечением лектора-преподавателя Военного комиссариата Якутии Балбахова Виссариона Дмитриевича. Общий охват составил 100 студентов, 39 педагогов, 280 обучающихся из четырех общеобразовательных школ. Такие практики приветствуются самими детьми и молодежью, востребованы и необходимы», — сказал в своем выступлении Николай Дмитриевич.

Участники Большого родительского собрания работали по четырем блокам: выступления экспертов, представителей педагогической общественности и государственных структур, родительской общественности. И последний, четвертый, прошел в формате вопросов-ответов. Среди выступающих заместитель министра образования и науки Владимир Тихонов, президент Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук Евгения Михайлова, Глава ОА «Город Якутск» Евгений Григорьев, председатель Лиги отцов Республики Саха (Якутия) Айхал Габышев, председатель Якутского регионального отделения ВОО «Матери России» Прасковья Борисова и другие.

По итогам Большого родительского собрания выработано обращение к родительскому сообществу:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Педагогическую, научную, родительскую общественность сегодня объединило Большое родительское собрание – масштабное мероприятие, организованное Общественной палатой Якутии и Министерством образования и науки РС(Я).

Участников Большого родительского собрания не случайно связала одна общая тема: «Формирование социальной идентичности детей и молодежи в изменяющемся обществе». Вдумайтесь в каждое слово. Что такое социальная идентичность в наше время, когда по сути со всех сторон против России ведется «необъявленная война»? Когда нужно выстоять во что бы то ни стало. Выстоять ради наших потомков, ради нашего светлого будущего и мирного неба над головой.

Наша молодежь — школьники, учащиеся колледжей и лицеев не должны слепо следовать западной идеологии, которая направлена на разрушение наших традиционных ценностей, на уничтожение нашего национального самосознания, нашей многогранной многовековой культуры. Об этих важных вещах говорили с трибуны Большого родительского собрания его участники — те, кто ответственен за наших детей.

Как защитить нашу страну, ее многонациональный народ от информационной войны, прессинга, который льется со страниц в социальных сетях, изо всех ресурсов? Ответ прост и сложен одновременно. Мы должны опираться на наше подрастающее поколение. Молодежь должна идентифицировать себя с Россией — страной с развитой культурой, образованием, экономикой, промышленностью, обладающей большим инвестиционным потенциалом.

У России свой путь, отличный от навязанных псевдоценностей. Ради такой высокой цели наши дети будут расти и развиваться как полноценные личности — об этом должны помнить родители и педагоги. Ложь Запада для подрастающего поколения России неприемлема.

Замечательные слова сказал в ежегодном Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев: «В условиях внешнего давления на нашу страну, попыток переписать историю России, Второй мировой войны очень серьезно стоит вопрос патриотического воспитания школьников и молодежи. Ценности настоящего патриотизма и духовной культуры должны стать основой жизненного успеха молодого поколения».

Большое родительское собрание поставило своей целью воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его интересы. Других целей у нас быть просто не может.

Итоги Большого родительского собрания-2022 будут подготовлены Общественной палатой Якутии, их получат все педагогические и образовательные учреждения». По результатам подготовлены рекомендации, которые будут направлены в органы власти и местного самоуправления. Также организаторы подготовят и выпустят красочный буклет с материалами и выступлениями участников.

Следующее Большое родительское собрание запланировано провести через три месяца — в августе 2022 года.

Запись мероприятия можно посмотреть по следующей ссылке https://youtu.be/7L8bDa2LFxY