Большинство якутян в стационарах болеют штаммом «дельта»

У большинства находящихся в стационарах пациентов выявлен ковид штамма «дельта», который вызывает тяжёлые формы заболевания. Тяжёлые случаи заболевания в основном зарегистрированы у невакцинированных больных. Об этом в ходе брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 28 февраля заявила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

На 28 февраля 2022 года лечение в стационарах получают 8,8% больных, в амбулаторных условиях – 91,2%. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за последние сутки госпитализировано 32 человека или 3,4% от общего количества выявленных случаев за сутки – 950 случаев.

«В городе Якутске ситуация по коронавирусу стабилизируется. За сутки 26,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в городе Якутске, в районах – 73,6%», – сказала зампред.

В республике продолжается вакцинация от коронавируса взрослых и детей старше 12 лет. «В Якутии достигнут уровень коллективного иммунитета чуть более 70%, что позволяет сохранять достаточно стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку», – добавила вице-премьер.

На сегодня первым компонентом вакцины от ковида привиты 595 434 человека, это 83% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 143 046 якутян, что составляет 59,9% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

По данным оперштаба в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 575 входящих звонков. Врачами Центра дистанционной аудиоконсультации проведено 84 аудиоконсультации. За последние сутки проведено 1 791 исследование на коронавирус. Из 1 993 развёрнутых ковидных коек свободно 29%.

Ольга Балабкина напомнила, что с 1 марта с 50%-ной наполняемостью залов начинают работать учреждения культуры, дети в школах учатся в обычном режиме. Вице-премьер призвала соблюдать все ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса, в том числе масочный режим и нормы социального дистанцирования.