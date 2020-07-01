01.07.2020
23:36
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Политика

Большинство якутян проголосовало — ЗА поправки

Предварительные данные итогов голосования по поправкам в Конституцию России: большинство якутян проголосовало — ЗА.

Предварительных данных по городу Якутску нет в данный момент.

За поправки проголосовали следующие районы Якутии:

  • Абыйский
  • Аллаиховский
  • Амгинский
  • Анабарский
  • Булунский
  • Верхневилюйский
  • Верхнеколымский
  • Вилюйский
  • Горный
  • Жиганский
  • Кобяйский
  • Ленский
  • Мегино-Кангаласский (51% за)
  • Момский
  • Намский
  • Нерюнгринский (51% за)
  • Нижнеколымский
  • Оймяконский
  • Олекминский
  • Оленекский
  • Среднеколымский
  • Сунтарский
  • Таттинский
  • Томпонский
  • Усть-Алданский
  • Усть-Майский
  • Усть-Янский
  • Хангаласский
  • Чурапчинский
  • Эвено-Бытантайский
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