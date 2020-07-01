01.07.2020
23:36
412
Политика
Большинство якутян проголосовало — ЗА поправки
Предварительные данные итогов голосования по поправкам в Конституцию России: большинство якутян проголосовало — ЗА.
Предварительных данных по городу Якутску нет в данный момент.
За поправки проголосовали следующие районы Якутии:
- Абыйский
- Аллаиховский
- Амгинский
- Анабарский
- Булунский
- Верхневилюйский
- Верхнеколымский
- Вилюйский
- Горный
- Жиганский
- Кобяйский
- Ленский
- Мегино-Кангаласский (51% за)
- Момский
- Намский
- Нерюнгринский (51% за)
- Нижнеколымский
- Оймяконский
- Олекминский
- Оленекский
- Среднеколымский
- Сунтарский
- Таттинский
- Томпонский
- Усть-Алданский
- Усть-Майский
- Усть-Янский
- Хангаласский
- Чурапчинский
- Эвено-Бытантайский
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