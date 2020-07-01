Большинство якутян проголосовало — ЗА поправки

Предварительные данные итогов голосования по поправкам в Конституцию России: большинство якутян проголосовало — ЗА. Предварительных данных по городу Якутску нет в данный момент. За поправки проголосовали следующие районы Якутии: Абыйский

Аллаиховский

Амгинский

Анабарский

Булунский

Верхневилюйский

Верхнеколымский

Вилюйский

Горный

Жиганский

Кобяйский

Ленский

Мегино-Кангаласский (51% за)

Момский

Намский

Нерюнгринский (51% за)

Нижнеколымский

Оймяконский

Олекминский

Оленекский

Среднеколымский

Сунтарский

Таттинский

Томпонский

Усть-Алданский

Усть-Майский

Усть-Янский

Хангаласский

Чурапчинский

Эвено-Бытантайский

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