Большинство представителей УК Якутии провалило квалификационный экзамен — Госстройжилнадзор

Для допуска к сдаче квалификационного экзамена в адрес лицензионной комиссии Управления госстройжилнадзора РС(Я) в первом квартале 2022 года было подано 16 заявлений от должностных и физических лиц. Успешно сдали квалификационный экзамен 7 представителей управляющих компаний, не прошли аттестацию 9 человек.

Напомним, что наличие квалификационного аттестата у лица, возглавляющего управляющую компанию, является основным условием для успешного прохождения процедуры лицензирования. Экзамен предполагает проверку знаний и требований законодательства РФ, предъявляемых к осуществлению предпринимательской деятельности, связанной с управлением многоквартирными домами.

«Квалификационный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования. Для получения положительного результата необходимо правильно ответить на 86 вопросов из 100. Пересдать экзамен можно неограниченное количество раз», — уточнил первый заместитель руководителя Управления госстройжилнадзора РС(Я) Влад Пермяков.

Также, у квалификационного аттестата есть срок действия – 5 лет. Должностному лицу управляющей организации необходимо снова сдать квалификационный экзамен и получить новый квалификационный аттестат до окончания срока действия старого аттестата.