Большинство горожан проголосовали за благоустройство озера Сайсары

В рейтинговом отборе по благоустройству общественных территорий проголосовало порядка 30 тысяч жителей Якутска.

По официальным данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в онлайн-голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 29 581 жителей нашего города. Об этом сообщает Окружная администрация г. Якутска.

По итогам голосования на сайте 14.gorodsreda.ru, которое проходило с 15 апреля по 30 мая, из 40 общественных территорий в 17 муниципальных образованиях республики больше всего голосов жители отдали за благоустройство набережной озера Сайсары и сквера Матери в Якутске – 20 222 голосов.

9 947 человек проголосовали за благоустройство Сквера экологов в селе Сунтар, 6 210 человек — за благоустройство Парка культуры и отдыха в Таттинском наслеге.

В этом году город Якутск представил к отбору 5 общественных территорий:

1. Благоустройство набережной озера Сайсары и сквера Матери;

2. Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева;

3. Благоустройство сквера строителей;

4. Благоустройство набережной по мотивам произведения Тимофея Сметанина «Лоокут уонна Ньургуhун» (якутский вариант «Ромео и Джульетта»);

5. Благоустройство сквера имени Федора Кузьмича Попова.

Набережная имени Романа Михайловича Дмитриева набрала 3194 голосов, за благоустройство набережной по мотивам произведения Тимофея Сметанина «Лоокут уонна Ньургуhун» (якутский вариант «Ромео и Джульетта») проголосовали 2746 горожан, за благоустройство сквера имени Федора Кузьмича Попова отдали свои голоса 2077 якутян, за благоустройство сквера строителей набралось 1342 голосов.

Далее пройдет конкурсный отбор проектов для включения в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» на 2023 год. После сбора заявок работу проведут экспертная комиссия и республиканская межведомственная комиссия. Получатели федеральной субсидии станут известны в августе.

Активное участие в рейтинговом голосовании – один из важных критериев конкурса наравне с такими требованиями, как наличие качественной проектно-сметной документации, синхронизация проекта с мероприятиями других национальных проектов и доля софинансирования.