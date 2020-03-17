«Большие вызовы»: Подведены итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов

На прошлой неделе завершился республиканский этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Определены шесть победителей, которые представят Якутию в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи, где состоится финал конкурса «Большие вызовы». Там ребят ждет немного другой формат: ребята из разных регионов России будут работать в команде над рыночной, отраслевой или научной задачей, поставленной руководителем проекта — представителем профессионального сообщества (партнера). Партнерами финального этапа конкурса являются крупные и ведущие предприятия России: Роснано, Мечел, Северсталь, Роскосмос, Россети, Лукойл и другие.

На прошлой неделе в «Точке кипения» состоялся заключительный этап конкурса «Большие вызовы» в Республике Саха (Якутия). Миссия конкурса – развитие у молодежи интереса к науке и решению технологических задач. Напомним, что на конкурс было подано 126 заявок, из них 88 участников были приглашены на очный этап. Но на финал регионального этапа приехали 70 школьников, которым предстояло усовершенствовать и защитить проект. Школьники представили экспертам весьма жизнеспособные и интересные инновационные решения для выполнения реальных задач и вызовов современности. Участники представили проекты в различных направлениях, над которыми старательно работали несколько месяцев: нанотехнологии, агропромышленность, современная энергетика, когнитивные исследования, большие данные и искусственный интеллект, освоение Арктики, генетика и другие научные сферы.

Как пояснили эксперты, уровень самого исследования и научного подхода, владение темой участников несколько разнятся. Кто-то хорошо разбирается в тонкостях своего проекта, знает материал, но слабо выступает перед аудиторией. А кто-то не очень сильно увлечен своим трудом, но блистает на защите, умеет хорошо себя подавать. Поэтому экспертам было нелегко выбирать лучших и тем более выявлять победителей и призеров. Как отметил зам.ректора СВФУ по международной научно-технологической деятельности, доктор физико-математических наук, зав. кафедрой, действительный член Академии наук РС (Я) Юрий Михайлович Григорьев, уровень исследований участников конкурса действительно высокий, судя по проектам ребята хорошо знают школьную программу. Ему больше всего понравился проект Попова Далана, ученика МОБУ НГ «Айыы кыһата» г. Якутска «Изготовление модели воздушного колодца «Холод — наше преимущество».

Ученица Городской классической гимназии Наталья Третьякова представила проект «Комплексная переработка рыбных отходов в рыбную муку и гидролизат коллагена». Между прочим, научный труд можно легко внедрить в бизнес. К тому же, он очень экологичен и вместе с тем полезен для здоровья. Актуален проект ученика Верхневилюйской СОШ им. И.Барахова Андрея Васильева «Аэрация воды в домашних условиях». Парень смастерил фильтр для воды, который очищает воду от тяжелых металлов и химических отходов. Каждый проект по-своему уникален и интересен. На первый взгляд, некоторые из них были явными фаворитами. Но авторитетные мнения профессиональных экспертов их оказались несколько другими. Победителей и призеров выбирали строго по регламентированным критериям. Их имена были оглашены на закрытии Регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»:

Победители:

Соколов Михаил, 10 класс, Специализированный учебно-научный центр, Университетский лицей СВФУ им. М.К. Аммосова;

Лаптев Максим, воспитанник ДДТ, 10 класс, Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова. Приз Якутскэнерго», приз СВФУ;

Зырянов Эдуард, 9 класс, Сунтарский политехнический лицей. Приз Управавтодор;

Шестаков Виктор, 11 класс, Кыллахская средняя школа Олекминского района. Приз СВФУ.

Олесов Денис, 11 класс, Намская улусная гимназия. Номинация «Лучшая бизнес-идея» от МАН РС(Я)

Киренская Валерия, 10 класс, Специализированный учебно-научный центр, Университетский лицей СВФУ им. М.К. Аммосова. Получила приз СВФУ.

Призеры:

Стручков Иван, 9 класс, Легойская средняя школа Усть-Алданского улуса. Приз Академии наук РС(Я).

Кычкин Константин, 10 класс, Амгинский лицей Амгинского улуса

Иванов Тускул, 10 класс, Республиканский лицей-интернат. Приз СВФУ.

Гермогенов Альберт, 10 класс, Амгинский лицей Амгинского улуса. Приз «Якутскэнерго»

Шестакова Виолетта, 9 класс, Мохсоголохская средняя школа Хангаллаского улуса. Номинация «Лучшая презентация» от МАН РС(Я).

Корякина Татьяна, 10 класс, Якутский городской лицей

Урсаки Анна, 11 класс, СОШ №21, МБОУ ДО «Детский подростковый центр» г. Якутска

Слепцов Николай, 10 класс, Специализированный учебно-научный центр, Университетский лицей СВФУ им. М.К. Аммосова

Попов Далан, 9 класс, Национальная гимназия «Айыы Кыhата»

Захаров Тимур, 9 класс, Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова. Приз Управавтодор, приз Технопарка «Якутия».

«Приз зрительских симпатий» и приз ЯНЦ КМП РС(Я) получил Лукачевский Артем, 8 класс, МБОУ Онерская СОШ им М.М. Стрекаловского.

Почетными гостями конкурса «Большие вызовы» были первый президент РС(Я) Михаил Николаев, министр образования и науки РС(Я) Владимир Егоров, министр экономики РС(Я) Майя Данилова и председатель Правительства РС(Я) Владимир Солодов.

Победители поедут в июле в Образовательный центр «Сириус», где смогут заявить о себе наряду с лучшими молодыми исследователями страны. Но и призеры могут бороться за право участвовать в заключительном этапе. «Большие вызовы» дают ещё дополнительные бонусы. Участники и победители конкурса получают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Весь список победителей и призеров входит в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. С этого реестра ведущие ВУЗы и крупные компании могут предложить учащимся работу или стажировку. Некоторые счастливчики могут получить целевое обучение в ВУЗ-ах-партнерах.