Большие вызовы — 2020: В Якутии стартовал региональный этап

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов

Малая академия наук Республики Саха (Якутия) третий год проводит региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Школьники будут защищать свои проекты и представят экспертам инновационные решения для выполнения реальных задач и вызовов современности. В этом году было подано 126 заявок, из них 88 участников были приглашены на очный этап. Но в итоге за победу борются 70 школьников.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» — это попытка объединить науку с бизнесом, экологию с экономикой, внедряя в жизнь новые технологии и искусственный интеллект. Для старшеклассников, занимающихся научной и исследовательской деятельностью, этот конкурс даёт возможность не только для самореализации, но и реального внедрения в жизнь их изобретений. Победителей финала Всероссийского конкурса «Большие вызовы» (Образовательный центр «Сириус») могут заметить крупные компании России и предложить сотрудничество. Среди партнеров конкурса числятся Роснано, Мечел, Роскосмос, Лукойл и другие.

70 школьников Якутии сейчас борются за выход в финал, они будут защищать свои проекты в г. Сочи. Там ребята из разных регионов будут работать в команде над одной задачей, поставленной руководителем проекта — представителем профессионального сообщества.

Справка:

Количество участников — 70

Количество школ — 36 из 16 районов и г. Якутска

Представлено работ — 54

А пока с 10 по 15 марта будет проходить региональный этап, где каждому предстоит проявить свои таланты по максимуму. 70 счастливчиков, чьи проекты прошли в очный этап, здесь же будут их усовершенствовать. В этом им помогут эксперты-профессионалы.

На открытии очень интересный доклад представил зам.министра экономики Республики Саха (Якутия) Василий Десяткин. Он рассказал о стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года так, что участники буквально завалили его не менее интересными вопросами. Затем председатель Ассоциации молодых экономистов РС (Я) Майя Курнева провела игропрактику «Лига счастливых наций». Впереди — три дня для работы над проектами, где ребят ждут консультации и советы экспертов, интересные встречи с представителями новых наук. После этого им предстоит защитить проекты перед конкурсной комиссией. Победителей выявят 14 марта в Точке кипения в г. Якутске.

Таня Корякина, ученица 10 класса Якутского городского лицея представила проект «Эррозия береговой линии из-за таяния льдов» в направлении «Освоение Арктики и Мирового океана». Это уже фундаментальная наука, исследование — серьезное и очень актуальное.

Михаил Соколов— ученик 10 класса Специализированного учебно-научного центра СВФУ им. М.К. Аммосова: «Мы представили проект по модернизации полиэтилена, смешав его с базальтом. Получается очень прочный, морозостойкий и долговечный материал, он идеально подойдет для якутских морозов».

Ребята надеются на успех, самое главное, у них горят глаза. Пожелаем им успеха!