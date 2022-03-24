Большие гастроли якутского театра в Тюмени стартовали с «Дягилева» 👏

Открытие гастрольного тура Театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева — Суоруна Омоллона по городам Урала состоялось на сцене Тюменского Большого драматического театра при полном аншлаге.

Роль Дягилева исполнил Афанасий Максимов.

«Очень волнительно, потому что зрители бывают разными. Конечно, в родных стенах легче, но считаю, что тюменские зрители покажут себя во всей красе», — признается Афанасий.

Всего якутские артисты привезли три спектакля. В гастрольном репертуаре, помимо премьеры, детский спектакль «Чиполлино», с музыкой из известного советского мультфильма, а также вечер шедевров мирового балета «Балет. Гала».

За сезон театр посетит семь регионов. После Тюменской области его спектакли увидят жители Ямала и Югры.

Балет «Дягилев. Сезоны» создан к юбилею первого российского импресарио. Гастроли приурочены к 100-летию образования ЯАССР.