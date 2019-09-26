Большие гастроли Якутского театра оперы и балета

В Туву приехало руководство Якутского театра оперы и балета в рамках Всероссийской театральной программы «Большие гастроли».

В составе делегации три человека — и.о. директора ВАСИЛЬЕВА Маргарита Владимировна, администратор гастролей ПАВЛОВА Мария Борисовна и PR-директор ОКОНЕШНИКОВ Дмитрий Евдокимович.



Как вы помните, уже на этой неделе, 28 и 29 сентября в Национальном театре Республики Тыва состоятся балет «Жизель», детский балет «Страна фантазия, или волшебная история», и Гала-концерт ведущих солистов оперы и балета.



24 сентября руководство двух театров заблаговременно провели совещание для обсуждения рабочих моментов и подготовки большой сцены для приема якутской труппы.

И.о. директора Якутского театра оперы и балета, Маргарита Владимировна:

— «Мы не стали ужимать художественное оформление, везём полный состав декораций и все костюмы до единого. Обещаем, что ваш зритель останется довольным».

А уже 27 сентября в Кызыл прибудет основной творческий состав Якутского театра в составе 56 человек. В этот же день планируется пресс-конференция со СМИ.

Станислав ИРИЛЬ, директор Тувинского театра:

— «Якутский театр оперы и балета — знаменитый на всю Россию коллектив, великолепный репертуар, прославленные артисты, дирижеры, хореографы – мы и наши зрители всегда бесконечно рады принимать у себя гостей. Поэтому, я уверен, это не последнее наше сотрудничество».