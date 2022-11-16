Больше всего заболевших коронавирусом в столице

На 16 ноября выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 22 случая,

Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский районы — по 2 случая,

Абыйский, Амгинский, Вилюйский, Нерюнгринский, Среднеколымский, Сунтарский, Хангаласский районы – по 1 случаю.

За последние сутки госпитализировано 7 человек или 18,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 37 случаев.

За сутки 59,5% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 40,5%.

На 16.11.2022 лечение в стационарах получают 21,0% больных, в амбулаторных условиях – 79,0%.

За сутки выздоровело 28 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 696 333 человека.

(97,1% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 190 289 человек.

Это 75,8% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 16.11.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 1 385 входящих звонков

• Проведено 1 312 исследований в сутки

• Из 110 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 28,2%

• На горячую линию здравоохранения поступило 59 звонков

• Волонтеры не были задействованы