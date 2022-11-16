Больше всего заболевших коронавирусом в столице
На 16 ноября выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 22 случая,
- Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский районы — по 2 случая,
- Абыйский, Амгинский, Вилюйский, Нерюнгринский, Среднеколымский, Сунтарский, Хангаласский районы – по 1 случаю.
За последние сутки госпитализировано 7 человек или 18,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 37 случаев.
За сутки 59,5% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 40,5%.
На 16.11.2022 лечение в стационарах получают 21,0% больных, в амбулаторных условиях – 79,0%.
За сутки выздоровело 28 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 696 333 человека.
(97,1% взрослого населения республики)
Ревакцинацию прошли 190 289 человек.
Это 75,8% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 16.11.2022 за сутки:
• Единым колл-центром «122» обработано 1 385 входящих звонков
• Проведено 1 312 исследований в сутки
• Из 110 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 28,2%
• На горячую линию здравоохранения поступило 59 звонков
• Волонтеры не были задействованы
+7 (999) 174-67-82
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