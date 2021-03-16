Больше половины федерального оргкомитета праймериз ЕР — общественники

Идею их активного участия в выборах ранее поддержал президент Владимир ПУТИН.

Состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» утвержден на заседании 15 марта. Большинство в нем представлено общественниками.

«Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого — и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества — все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться на предварительном голосовании», — сказал председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин на прошедшем заседании.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, вошедшая в состав оргкомитета, отметила, что предварительное голосование — это способ объединить все пропрезидентские силы в стране. «Мы всегда вели конструктивное взаимодействие с «Единой Россией». В год пандемии рука об руку вместе боролись, искали наилучшие инструменты, чтобы преодолеть ее последствия. Поэтому наше участие в оргкомитете партии оправданно. ОНФ и «Единая Россия» должны вместе максимально эффективно развивать дальше все значимые для каждого из нас проекты», — сказала она.

На втором заседании оргкомитета были утверждены и аналогичные структуры в регионах. В среднем около половины их составов — также представители общественности, от 9 до 25 человек в каждом в зависимости от числа избирателей в субъекте РФ. Определены требования к участникам — кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. Для регистрации в качестве кандидата следует указать ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других необходимых сведений. В этом году в заявлении появится новый раздел — участие в волонтерской и добровольческой деятельности.

С 15 марта запущен официальный сайт процедуры https://pg.er.ru — здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. А избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии, который состоится в середине июня.

Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.

Руководитель РИК ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Аммосов:

— Еще 4 марта на встрече с участниками акции «Мы Вместе» Президент Владимир Путин поддержал идею более активного участия волонтеров в выборах. Тогда он подчеркнул, что «волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению определенных вопросов». И это положительно скажется на развитии страны. Хочу отметить, что волонтеры в Якутии – это не только студенты, молодые ребята, как думают многие. Это депутаты, члены и сторонники партии, политсовет, члены первичных организаций – люди, которые помимо своих непосредственных обязанностей оказывают помощь тем, кто в этом нуждается.

Как отметил на прошедшем заседании председатель оргкомитета Александр Карелин, было принято решение о составе региональных оргкомитетов. Не менее 30 процентов должно быть именно представителями общественности и волонтеры. По его словам, в среднем получилось 48% тех, кто не имеет партийности, то есть не является ни членом «Единой России», ни молодогвардейцем. И регионы поддерживают участие представителей общественности в предварительном голосовании, которое пройдет с 24 по 30 мая.

Представители добровольческих организаций и общественники будут контролировать ход голосования и обеспечат его открытость.