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21 марта 2019, 21:19
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Больше не нужно получать СНИЛС?

Россиянам больше не придётся получать в Пенсионном фонде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на «Парламентскую газету». Гражданам будут направлять  уведомление, подтверждающее их регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

На каждого гражданина, а также на каждого иностранного гражданина и каждое лицо без гражданства, постоянно или временно проживающих, или пребывающих на территории России, будут открывать индивидуальный лицевой счёт.

Открытие ИЛС предлагают осуществлять на основании сведений, поступающих в Пенсионный фонд через МФЦ, «помимо данных, предоставленных гражданином лично через страхователя».

Содержащиеся в индивидуальном лицевом счёте сведения будут систематически уточняться и дополняться, в том числе на основании информации, полученной от органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а также «иных» организаций.

Помимо этого, предлагают возложить ответственность на работодателей за непредставление в установленный срок, либо представление неполных или недостоверных сведений, подлежащих включению в реестр застрахованных лиц, а также за несоблюдение порядка представления указанных сведений в форме электронных документов.

Фото: oupension.ru

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/rossiyan-osvobodyat-ot-obyazannosti-poluchat-svidetelstvo-obyazatelnogo-pensionnogo-straxovaniya
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