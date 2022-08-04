Больше лесной пожар не угрожает селу Арылах

Лесной пожар, обнаруженный 27 июля в 3 км от села Арылах Мирнинского района, был локализован сегодня днем. Ни детскому лагерю «Орленок», ни самому населенному пункту больше ничего не угрожает. Об этом сообщил на заседании КЧС глава района Александр Басыров.

«Лесной пожар продолжает действовать, но населенному пункту и лагерю ничего не угрожает. Сегодня вертолетом Ми-8 осуществлялось обследование данного пожара. Он был локализован в 12.10 час на площади 2 090 га. На данный момент ведутся работы по окарауливанию кромки, распиловки для тушения отдельных очагов. Всего задействовано 190 человека и 20 единиц техники», — сказал Басыров.

Глава района отметил, что объявленный режим ЧС в районе не будет отменен до полной ликвидации пожара. По итогам районной комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение об открытии оздоровительного лагеря «Орленок» на 3 смену с 7 августа. Оттуда в день пожара в Мирный было эвакуировано 235 детей и 5 работников. Центральная районная больница переходит с круглосуточного усиленного поста на регулярный режим работы.

Напомним, в результате порывистого ветра небольшой низовой лесной пожар перерос в верховой и перекинулся через реку Малая Ботуобуя на населенный пункт. Огонь повредил пять строений, в том числе два частных дома.

Начальник главного управления МЧС России по РС (Я) Павел Гарин отметил, что проведена огромная работа по тушению возгорания с земли и с воздуха. Были задействованы самолеты-амфибии Бе-200 ЧС, вертолеты Ми-8 с водосливным устройством. Привлечены силы и средства региональной подсистемы РСЧС, МЧС России, а также силы федеральной Авиалесоохраны.

Ранее сообщалось, что пострадавшим семьям будет оказана помощь в восстановлении домов. Рассматривается вариант строительства новых домов или покупки квартир в городе Мирный по желанию самих жителей. Помимо компенсации за потерю жилья от компании «АЛРОСА», будет оказана материальная помощь. Также за счёт муниципалитета планируется направить единовременную помощь на каждого члена семьи.