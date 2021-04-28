Больше фильмов об истории Якутии!

На совещании у заместителя Председателя Правительства республики Сергея Местникова в режиме видеоконференцсвязи обсудили вопрос создания документальных фильмов, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР.

Решение о праздновании в 2022 году 100-летия образования Якутской АССР утверждено Указом Президента РФ в 2014 году.

На основании распоряжения Главы Якутии от 29 ноября 2019 г. создан республиканский организационный комитет по подготовке и проведению празднования юбилея основания Якутской Автономии. В соответствии с утвержденным планом основных мероприятий предусмотрено создание документальных фильмов.

На совещании о создании документальных фильмов, приуроченных к празднованию образования Якутской АССР, проинформировал и. о. министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

В перечень создания научно-популярных документальных фильмов по истории Якутии, документальных роликов включены фильмы «Республика 2 часть»; «Пламенный Максим»; «Платон Ойунский»; «Исидор Барахов»; «Золото Якутии» о коренных народах Якутии, о И.Е. Винокурове и другие.

Эти исторические и просветительские фильмы о роли создания Автономии в прорывном социально-экономическом развитии республики, о выдающихся сынах народа, внесших значительный вклад в становление государственности Якутии, будут демонстрированы на федеральных и региональных государственных телеканалах в текущем и следующем годах. Финансирование предусмотрено из федерального и республиканского бюджетов.

Подводя итоги обсуждения, вице-премьер Сергей Местников поручил ответственным ведомствам в кратчайшие сроки уточнить и обосновать объемы финансирования, сроки создания документальных фильмов.