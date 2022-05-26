Больше, чем путешествие: якутяне могут бесплатно отправиться в туры по России

Активные участники платформы «Россия — страна возможностей» и общества «Знание» могут отправиться в туры по России. Возможность совершить путешествие по России продолжительностью от трех дней до полугода они получат абсолютно бесплатно.

География поездок охватывает 79 регионов, на выбор доступны 370 программ. Приятным дополнением станут экскурсии, тренинги и лекции от ведущих экспертов общества «Знание», в которых смогут принять участие путешественники.

«Программа создана для поощрения самых активных и талантливых людей со всей России: участников и победителей конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад», — сообщают организаторы.

Это, например, конкурс «ТопБЛОГ» по развитию соцсетей, международный инженерный чемпионат CaseIN, конкурс в сфере отелей, кафе и ресторанов «Мастера гостеприимства» и другое.

Больше информации на официальном сайте проекта: https://morethantrip.ru/