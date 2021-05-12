Больше, чем Ночь

15 мая 2021 года Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) в рамках Международного дня музеев присоединяется к Всероссийской акции «Ночь музеев – 2021», ежегодно проводимой на культурных площадках по всему миру. Мероприятие пройдет в формате онлайн.

«Ночь музеев» – международное событие, проходящее ежегодно в 42 странах Европы. В этот день порядка 2000 музеев традиционно готовят специальную программу для своих гостей. Тема «Ночи музеев» в НХМ РС (Я) – «Больше, чем музей» посвящена Году науки и технологий, объявленном в РФ в 2021, и будет представлена в трех тематических блоках: музей для всей семьи, музей научных открытий и современный музей. В этот праздничный день гостей ждет обширная онлайн-программа: тематические экскурсии по выставкам, специальные выпуски излюбленных музейных рубрик, рассказ художника-реставратора о процессе восстановления экспоната, сторителлинг, занимательный мастер-класс для всех возрастов и творческое занятие для детей.

«Музей для всей семьи. Family Museum» – это путешествие по миру изобразительного искусства в окружении близких людей. Видеоэкскурсия по выставке «Магия узоров оренбургского платка» из фондов Оренбургского областного музея изобразительных искусств состоится, познакомит с уникальным рукотворным трудом – всемирно известным промыслом оренбургских вязальщиц. Увлекательные истории музейных экспонатов, удивляющих необычными подробностями и запоминающимися фактами ждут всех на тематической видеоэкскурсии «Самое, самое в музее…». В этот знаменательный вечер мастерская художника «Арт Холл» в лице графика Марии Мищенко проведет мастер-класс по масляной живописи «Цветы». Детей ждет рубрика «Арт-минутка», посвященная композиции «Сумерки» великого пейзажиста Ивана Шишкина – юные зрители попробуют перевести свои впечатления от леса на язык искусства. На платформе Zoom педагог Детского музейного центра Наталья Федорова проведет творческое занятие по лепке «Ый кыыьа. Девочка на луне» по мотивам якутской народной сказки (6+).

«Музей научных открытий. Science Museum» обратится к не всегда очевидному направлению деятельности музея – научным исследованиям. В видеорубрике «Арт погружение» кандидат искусствоведения Юлия Кравцова расскажет о «Тройном портрете английского короля Карла I» мастерской фламандского художника Антониса ван Дейка из коллекции западноевропейского искусства НХМ РС(Я). На примере работы неизвестного мастера XIX века – якутской традиционной шапки Дьабака – художник-реставратор по ткани, коже и меху Евдокия Слепцова поделится экспертными знаниями о том, как осуществляется научная реставрация музейных предметов, представляющих образцы декоративно-прикладного искусства.

«Современный музей. Modern Museum» погрузит в постоянно изменяющуюся реальность – мир на пороге трансформаций. На платформе «Артефакт» зрителей ждет мультимедиа-гид «Искусство Якутии», отражающий сложные и динамичные пути развития якутского изобразительного искусства, в котором нашли выражение философские и эстетические представления коренных народов Республики Саха (Якутия). Мультимедиа-гид «Художественный мир Афанасия Осипова» с поддержкой дополненной реальности раскроет многогранное творчество знаменитого деятеля искусств. Во время сторителлинга «Первобытный мираж» слушатели узнают концепцию паблик-арта, познакомятся с творчеством известного испанского мультидисциплинарного художника Окуды Сан-Мигеля, чье творчество относят к поп-сюрреализму, тесно переплетающемуся со стрит-артом.

В дневной программе праздничного события посетители смогут принять участие в партисипаторной инсталляции «Метаморфозы», направленной на создание цепочки взаимодействий между незнакомыми людьми. По сеансам с 12:00, 14:00 и 16:00 состоится квестовая игра «Сон в музейную ночь» (12+) по постоянной экспозиции НХМ РС (Я) с призами для победителей от друзей музея: якутского бренда одежды «Solko», ресторана якутской современной кухни «РекаОзероЛес», художника-живописца Нюргуяны Амыдаевой.

Мы надеемся, что Всероссийская акция «Ночь музеев – 2021» позволит увидеть культурные институции в новом ракурсе – как место встречи, где происходит диалог людей самых разных взглядов и интересов.

Культурное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев –2021» состоится 15 мая 2021 года. Подробная программа доступна по ссылке: bit.ly/3uG2mr9

* Интернет-представительства НХМ РС (Я), задействованные в проведении акции:

официальный сайт музея www.sakhamuseum.ru

Instagram: @sakhamuseum1928

Youtube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCB9jKEQpQtHLA265DMIf33A

Facebook: https://www.facebook.com/sakhamuseum1928

блог музея: https://dnevniki.ykt.ru/sakhamuseum

платформа Google Arts & Culture: https://artsandculture.google.com/partner/yakutia-national-fine-arts-museum?hl=ru

** НХМ РС (Я) заботится о безопасности своих посетителей. Для посещения дневной программы просим ознакомиться с временными правилами посещения на официальном сайте музея по ссылке: http://www.sakhamuseum.ru/news/vremennyye-pravila-muzeya. По предписанию Роспотребнадзора осуществляется регулярная санитарная обработка помещений, на входе сотрудники безопасности измеряют температуру бесконтактным способом, допускаются посетители в масках с соблюдением дистанции 1,5–2 метра.

***Официальные хештеги акции #ночьвмузее, #museumnight, #sakhamuseum

Справки по тел.: (4112) 33-52-79, 33-52-80 (касса)