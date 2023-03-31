31.03.2023
16:56
160

Общество

Больше безопасности, меньше забот: «АЭБ Онлайн» отключает доступ к другим устройствам при смене пароля

Команда разработчиков Алмазэргиэнбанка выпустила обновление, которое сделает использование мобильного приложения «АЭБ Онлайн» еще более безопасным. Теперь при изменении пароля все активные сессии на других устройствах будут автоматически аннулированы.

Это означает, что, если вы заметили подозрительную активность на своем аккаунте или просто решили изменить свой пароль для повышения безопасности, вы можете быть уверены – все предыдущие сессии будут завершены.

АЭБ придерживается высоких стандартов безопасности и стремится обеспечить максимальную защиту данных клиентов. Новая функция приложения поможет вам чувствовать себя более защищенными и уверенными при использовании сервисов Банка.

Благодарим вас за выбор «АЭБ Онлайн»! Оставайтесь на связи, у нас еще много интересных обновлений впереди.

Наше мобильное приложение можно скачать в App Store, Google Play, Huawei AppGallery, RuStore.

Фото: пресс-службы
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх