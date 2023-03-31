Больше безопасности, меньше забот: «АЭБ Онлайн» отключает доступ к другим устройствам при смене пароля

Команда разработчиков Алмазэргиэнбанка выпустила обновление, которое сделает использование мобильного приложения «АЭБ Онлайн» еще более безопасным. Теперь при изменении пароля все активные сессии на других устройствах будут автоматически аннулированы.

Это означает, что, если вы заметили подозрительную активность на своем аккаунте или просто решили изменить свой пароль для повышения безопасности, вы можете быть уверены – все предыдущие сессии будут завершены.

АЭБ придерживается высоких стандартов безопасности и стремится обеспечить максимальную защиту данных клиентов. Новая функция приложения поможет вам чувствовать себя более защищенными и уверенными при использовании сервисов Банка.

Благодарим вас за выбор «АЭБ Онлайн»! Оставайтесь на связи, у нас еще много интересных обновлений впереди.

Наше мобильное приложение можно скачать в App Store, Google Play, Huawei AppGallery, RuStore.