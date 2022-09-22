Больше 5 тысяч бутылок контрафактного алкоголя собирались продать якутянам

В г. Якутске возбуждено уголовное дело по факту хранения в целях сбыта контрафактного алкоголя в особо крупном размере

Прокуратура г. Якутска признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными маркам в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено СЧ по РОПД СУ МУ МВД России «Якутское» по факту изъятия в ходе проведения оперативных мероприятий в помещениях продовольственного магазина и гаража, а также из салона автомобиля контрафактного алкоголя, хранящегося в целях сбыта под видом водки «Талка», «Хортиця» и «Finsky Ice» в объеме более 5 тыс. бутылок.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.