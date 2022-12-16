Больше 30 участников спецоперации прошли реабилитацию

По линии министерства труда и социального развития республики с июня текущего года разработаны специальные программы по социальной реабилитации для мобилизованных и добровольцев-контрактников. Услугами по социальной реабилитации уже воспользовался 31 участник специальной военной операции. Об этом 16 декабря на брифинге сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

Услуги по социальной реабилитации уже начали предоставлять социальные учреждения, в частности, Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов, расположенный на ул. Рихарда Зорге в городе Якутске.

«Такая социальная программа включает в себя набор медицинских услуг, начиная с консультации и лечения врача-реабилитолога, нейропсихолога, поддержку психолога, включены физиотерапевтические услуги и лечебный массаж», – пояснила Елена Волкова.

Министр также отметила, что при проведении социальной реабилитации большое внимание уделяется вопросам профессиональной переориентации, обеспечению содействия занятости, если у военнослужащих есть в этом необходимость. Елена Волкова сообщила, что профессиональная переподготовка планируется на базе техникума-интерната для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Кроме того, будут подключены управления социальной защиты, в частности, по линии социальных контрактов. Это три направления: поиск работы, содействие созданию собственного дела и развитие личного подсобного хозяйства. При этом в этап поиска работы включены обучение, стажировки у работодателей», – рассказала она.

Елена Волкова отметила, что социальная система республики готова оказать услуги по социальной реабилитации участников специальной военной операции. «Мы готовы предоставлять такие услуги в районах республики, где по линии нашего министерства имеются реабилитационные центры. Участников СВО к нам на реабилитацию направляют наши коллеги из здравоохранения, поликлиники. Сами военнослужащие тоже обращаются, их родители. Обращения также приходят через комитет солдатских матерей», – сказала министр.