Больше 20 тысяч якутян сэкономили на оплате ЖКУ

Возможностью поучаствовать в акции, объявленной в сентябре Якутскэнергосбытом, «Заплати долги без пени» воспользовались уже более 20 000 жителей республики. Самый большой платеж по акции был зафиксирован в столице республики. Его сумма — 287 000 рублей.

Напоминаем, ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» в сентябре объявил акцию по списанию пени частным лицам, которая продлится до 25 декабря включительно. В этот период частные клиенты компании, оплатившие счета за электрическую энергию и ЖКУ, освобождаются от оплаты пеней. С начала акции сумма уже списанных пени составила почти три миллиона рублей.

ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» призывает не упускать возможность существенно сэкономить и не откладывать оплату.

Чтобы стать участником акции, необходимо полностью погасить задолженность за поставленные ресурсы. Еще одно условие — отсутствие судебного решения о взыскании пени. В случае соблюдения этих условий владелец лицевого счета автоматически становится участником акции. Подробности акции по ссылке https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/news/news.php?ID=22874.

ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» рекомендует клиентам воспользоваться дистанционной формой оплаты. Оплатить полученные счета без комиссии можно на сайте ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru через личный кабинет.

Подробности по телефону контакт-центра: 8-800-100-22-05.