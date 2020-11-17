17.11.2020
12:02
314

Коронавирус

Больше 17 тысяч: коронавирус в Якутии преодолел новый рубеж

Сегодня, 17 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике напряженная.

За сутки в регионе зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Якутске — 126 случаев

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

За все время в республике зарегистрировано 17192 случая заболевания COVID-19, 192 случая летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх