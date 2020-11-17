17.11.2020
12:02
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Коронавирус
Больше 17 тысяч: коронавирус в Якутии преодолел новый рубеж
Сегодня, 17 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике напряженная.
За сутки в регионе зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Якутске — 126 случаев
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
За все время в республике зарегистрировано 17192 случая заболевания COVID-19, 192 случая летального исхода.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
#Больше 17 тысяч: коронавирус в Якутии преодолел новый рубеж#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
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