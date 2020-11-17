Больше 17 тысяч: коронавирус в Якутии преодолел новый рубеж

Сегодня, 17 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. Ситуация в республике напряженная. За сутки в регионе зарегистрировано 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Якутске — 126 случаев Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3. За все время в республике зарегистрировано 17192 случая заболевания COVID-19, 192 случая летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх