Больше 150 участников собрала II международная триеннале «Арктический хронотоп-2021»

В Арктическом государственном институте культуры и искусств стартовала II Международная триеннале «Арктический хронотоп-2021». Как сообщили организаторы, количество заявок в этом году перевалило за 150, а работ в разных направлениях искусства – больше 300.

«На участие в триеннале поступили более 150 заявок из разных регионов России. Особенно из ее арктической зоны: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край и так далее. Можно с уверенностью сказать, что география мероприятия с каждым годом растет», – сообщила организатор триеннале, заведующий кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства Анна Петрова-Кэрэhит.

Она добавила, что не менее внушительным является количество присланных работ – больше 300. Они расположились на всех этажах АГИКИ. Работы принимались по направлениям живописи, графики, видео-арта, скульптуры, арт-объекта, декоративно-прикладного и традиционного искусства, дизайна и театрального искусства.

«Проект международной триеннале современного искусства впервые был реализован в 2018 году. Он продолжает развиваться благодаря усилиям АГИКИ и СВФУ, а также нашим партнерам из Франции. Следует отметить, что на прошлой неделе состоялся другой проект нашего института – Arctic Fashion Show, и реакция людей говорит об одном: Арктика начинает диктовать миру новое видение, новые геокультурные образы Севера», – подчеркнула ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева. Ректор отмечает, что главная цель триеннале – привлечение внимания общества и мира к проблемам Арктики, коренных малочисленных народов Севера, а также вопросам арктической идентичности и развития креативной экономики.

Анна Петрова дополняет, что помимо художественной интерпретации арктического мира триеннале преследует еще несколько целей – обмен опытом между разными культурами, создание позитивного образа России, повышение туристической и инвестиционной привлекательности Якутии. Так, в триеннале «Арктический хронотоп-2021» принимают участие гости из Франции – представители института LISAA Склерижен Хавуи и Магда Мровек.

«На триеннале представлены наши работы, созданные по итогам проведенного весной этого года воркшопа. Мероприятие было посвящено поискам холода. В Бретани умеренный климат, и мы не знаем, что из себя представляет настоящий холод. Поэтому участие в «Арктическом хронотоп-2021» для нас вновь раскрывает тему поисков», – отметил Склерижен Хавуи.

Мероприятие продлится до 10 декабря в очно-заочном формате. Выставки будут проходить в здании АГИКИ и в одном из залов НХМ Якутии по адресу Лермонтова, 33 в Якутске. Посмотреть уникальные и необычные экспонаты триеннале могут все желающие. Вход свободный при обязательном наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенного COVID-19, а также при наличии отрицательного ПЦР-теста. Часть работ можно посмотреть по ссылке онлайн.

Результаты выставки-конкурса будут объявлены в январе 2022 года.