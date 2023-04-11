Большая вода: Якутия ожидает сложный паводок

Сложную паводковую ситуацию прогнозируют на малых реках Якутии

В заречной и центральной группах районов ситуацию может осложнить большое количество снега

Большое количество снега, выпавшего в марте, может осложнить паводковую обстановку на малых реках Якутии. Опасения вызывают реки в заречной и центральной группе районов. Об этом говорилось в докладе главы региона Айсена Николаева на совещании зампреда правительства – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, прошедшем в Якутске.

Как информировал Айсен Николаев, в республике в марте выпало от 2 до 6 месячных норм снега. «Опасения вызывают малые реки в заречной и центральной группах районов. Здесь работа начата по проверке гидротехнических сооружений, подготовке населенных пунктов, транспортной инфраструктуры для того, чтобы минимизировать тот ущерб, который может быть паводком причинен. По большим рекам проводятся работы по зачернению, подготовке и завозу взрывчатки совместно с МЧС России и Росводресурсами», – информировал глава Якутии.

Как ранее ЯСИА рассказал ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН, заведующий лабораторией по изучению климата СВФУ Никита Тананаев, вероятность наводнения высока в населенных пунктах вдоль Татты, где прилегающая к реке территория освоена, а в нескольких местах в русле присутствуют гидротехнические сооружения. «Они могут попросту не выдержать большого количества воды. Наводнение по причинам и последствиям будет похоже на наводнение 2007 года, когда из берегов в Центральной Якутии вышли именно малые реки. Возможно, такое повторится в этом году», — отмечал Танаев.

По предварительным прогнозам, в первой и второй декадах мая произойдет вскрытие Лены до города Якутска и рек Алдан, Амга и Вилюй, в третьей декаде ледоход начнется в низовьях Лены, Алдана, Вилюя, на реках севера и северо-востока. В начале июня вскроются устьевые участки рек.

В зону возможного затопления попадают 123 населенных пункта на территории 24 районов. Планируется заблаговременно подготовить 271 пункт временного размещения. Готовятся и места для отгона крупного рогатого скота и лошадей. На обеспечение безопасного пропуска паводковых вод предусмотрено 190 млн рублей.