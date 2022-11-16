16.11.2022
09:12
721
Некролог
Большая утрата в якутской журналистике
Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование супруге Анастасии Николаевне, детям, внукам в связи с тяжелой утратой любимого мужа, отца, дедушки и коллективу редакции «Заря Яны» -уважаемого руководителя, главного редактора газеты «Заря Яны» Усть-Янского улуса, члена Союза журналистов России
АНДРЕЕВА
Ивана Павловича.
Разделяем горечь вашей невосполнимой утраты. Крепитесь.
Фото: Тгк Союз журналистов Якутии
Источник: Тгк Союз журналистов Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.11.2022
0
52
16.11.2022
0
194
16.11.2022
0
110
16.11.2022
0
1113
16.11.2022
0
709
16.11.2022
0
211
16.11.2022
0
933
16.11.2022
0
796
16.11.2022
0
3717
15.11.2022
0
1087
15.11.2022
0
686
15.11.2022
0
1164
15.11.2022
0
1511
15.11.2022
0
413
15.11.2022
0
1335
15.11.2022
0
3990
15.11.2022
1
998
15.11.2022
0
1217
15.11.2022
0
650
15.11.2022
0
773
15.11.2022
0
260
15.11.2022
0
408
15.11.2022
2
489
15.11.2022
1
1091
15.11.2022
1
1162
15.11.2022
0
794
15.11.2022
0
314
15.11.2022
0
218
15.11.2022
0
289
15.11.2022
0
297
15.11.2022
0
474
15.11.2022
0
249
15.11.2022
0
400
15.11.2022
0
752
15.11.2022
0
709
15.11.2022
0
2217
15.11.2022
0
1032
15.11.2022
0
1923
15.11.2022
0
397
15.11.2022
1
447
15.11.2022
0
1472
15.11.2022
0
290
15.11.2022
0
421
15.11.2022
0
463
15.11.2022
0
2364
15.11.2022
0
300
15.11.2022
0
435
15.11.2022
0
2694
15.11.2022
0
828
15.11.2022
0
661
15.11.2022
0
356
15.11.2022
0
342
15.11.2022
0
779
15.11.2022
0
278
15.11.2022
0
746
15.11.2022
0
1806
15.11.2022
0
468
15.11.2022
0
242
15.11.2022
0
1662
15.11.2022
0
2539
15.11.2022
0
1835
15.11.2022
0
561
15.11.2022
0
4455
15.11.2022
0
1277
15.11.2022
0
18704
ТОП НОВОСТИ
12.11.2022
0
24445
13.11.2022
1
13139
11.11.2022
0
12011
10.11.2022
2
11180
10.11.2022
0
9827
11.11.2022
0
8668
11.11.2022
3
8475
10.11.2022
1
6029
Добавить комментарий