16.11.2022
09:12
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Некролог

Большая утрата в якутской журналистике

Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование супруге Анастасии Николаевне, детям, внукам в связи с тяжелой утратой любимого мужа, отца, дедушки и коллективу редакции «Заря Яны» -уважаемого руководителя, главного редактора газеты «Заря Яны» Усть-Янского улуса, члена Союза журналистов России
АНДРЕЕВА
Ивана Павловича.
Разделяем горечь вашей невосполнимой утраты. Крепитесь.

Фото: Тгк Союз журналистов Якутии
Источник: Тгк Союз журналистов Якутии

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