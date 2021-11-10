Большая улусная афера: чиновница организовала преступную схему

Прокуратура Сунтарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего специалиста по жилищной политике администрации Сунтарского района и местного жителя.

Чиновница признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Мужчина осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимая, занимая должность ведущего специалиста по жилищной политике администрации Сунтарского района, зная о продаже квартиры в жилом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, предложила своему гражданскому супругу приобрести данное жилое помещение. При этом по ее указанию в целях дальнейшего получения возмещения за изымаемое жилье мужчиной в договор купли-продажи были внесены заведомо ложные сведения о стоимости приобретаемого жилья в размере 4 млн рублей при фактической покупке на сумму 450 тыс. рублей.

Также по ее указанию в аварийном фонде за завышенную стоимость приобретены еще 4 квартиры на общую сумму более 8,3 млн рублей, которые оформлены на родственников подсудимой, не уведомленных о ее преступных действиях.

Впоследствии подсудимая подделала протоколы об утверждении размера возмещения за названные аварийные жилые помещения на общую сумму более 12,3 млн рублей, лично представив их в Дирекцию жилищного строительства Республики Саха (Якутия).

Незаконные действия подсудимых не доведены до конца в связи с выявлением уполномоченными органами преступной схемы.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей. Пособник осужден к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.