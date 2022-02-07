Большая семья Светланы Тарабукиной

К Году матери в Республике Саха (Якутия) мы публикуем цикл рассказов о женщинах – членах Общественной палаты, которые реализовались как матери, чьи дети стали достойными членами современного общества. И начнем с многодетной матери, обладательницы Знака «Материнская слава» Светланы Тарабукиной. Вместе с мужем Петром Герасимовичем они воспитали 20 детей, обзавелись 23 внуками.

Светлана Митрофановна Тарабукина, в девичестве Попова, родом из Олекминского района.

Ее мама финка по национальности, блокадница Ленинграда, в 1945 году в четырехлетнем возрасте попала в детский дом в Якутии. Маленькую ленинградку Любу удочерила медсестра Покровской больницы. Девушка выросла, вышла замуж за уроженца Олёкмы, поселилась с ним в селе 1-й Нерюктяй, родила 14 детей и стала матерью-героиней Любовью Михайловной Поповой.

– Когда мы были маленькими, показывали фильмы про войну, и мама всегда горько плакала, — вспоминает Светлана Тарабукина. – Мы тогда еще многого не понимали, мамины слезы вызывали тревогу и удивление. Мама умерла, оставила сиротами 14 детей. Я была третья по старшинству, к тому времени только вышла замуж за парня родом из Татты. Младшие – два брата-близнеца, сестры-студентки. После похорон мамы муж меня спрашивает: «Что будем с ними делать? В детдом отдадим?» Конечно, нет! А мы с ним тогда, в 1990-е, только переехали из Татты в Якутск, поселились в однокомнатную квартиру. Делать нечего, забрала всех братьев-сестер к себе.

Так, в один момент молодая супружеская пара стала большим и дружным семейством. Приобрели земельный участок в пригородной Мархе, построили дом. Братья и сестры незаметно выросли и выпорхнули из семейного гнезда Тарабукиных. Остались Светлана с Петром вдвоем и с двумя родными сыновьями, младший из мальчиков с врожденной инвалидностью, у него детский церебральный паралич.

– Муж первым предложил: «Давай удочерим девочку!». Подумали и решились. Я обратилась к начальнику отдела опеки мэрии Людмиле Григорьевне Танцура, после тщательного рассмотрения документов нам одобрили и разрешили удочерение. Поехали мы в Дом малютки смотреть детей. Приглянулась нам девочка – маленькая, беленькая, с голубыми глазами. Ну чисто Дюймовочка. С мужем одновременно, даже не сговариваясь, решили – надо девочке братика. Так и вышли из детдома с двумя детьми…

Не сразу, постепенно семья Тарабукиных вновь стала большой. В 2002-м взяли аж семерых детей. Был получен статус семейного детского дома. Детки самых разных национальностей: русский, якут, эвен, узбек, бурятка, украинец. В первое время дети даже не знали, что они приемные, были уверены, что они настоящие сыновья и дочери Тарабукиных. Когда шли в первый класс в школу, удивлялись, что у них другие фамилии и не отзывались на родные.

– Каким-то образом люди узнавали про наш семейный детский дом и порой происходили странные вещи. Как-то в 2008 году к нам в дверь постучался мужчина. Просит помочь. Жена его бросила с ребенком на руках – девочке всего два месяца, просто оставила младенца у его калитки и убежала… Он сам работает вахтовым методом, скоро ему уезжать, узнал через знакомых про наше существование, что есть такой семейный детский дом. Ну что делать? Поехали к нему за младенцем. Взяли ребенка. Я положила на кровать, развернула пеленки, а там… Девочка совершенно неухоженная, со страшными опрелостями, дерматитом! Мужчина отдал нам только свидетельство о рождении. Мы занялись оформлением документов, поиском родственников и одновременно лечили малышку. Родню ее нашли – дедушку, который занимал немаленький пост. Кстати, девочка была его копией. Оформили опеку над ней, через суд стали лишать мать родительских прав. И тут она появилась, пришла в суд – очень хорошо одетая молодая женщина. Сильно ругалась на нас, заявила, что заберет ребенка. Судье надоело слушать наши пререкания и выставила нас в коридор. Оставшись один на один, женщина поменяла поведение и написала отказную на ребенка. Сейчас девочке скоро исполнится 14 лет. А папа девочки исчез. Совсем не дает о себе знать.

В те же годы Светлана Митрофановна взяла из Вилюйского детского дома мальчика. Чуть позже узнала, что у него есть брат. А по закону разлучать братьев-сестер нельзя. Пришлось взять еще и братика. Так они втроем и растут – брошенная родителями девочка и два братика, став друг другу совсем родными.

Выросли дети Светланы Митрофановны – два родных сына и 18 приемных. Каждый ребенок – это своя история. Они такие маленькие, но у каждого своя трагичная судьба. Если ее рассказывать со всеми подробностями, получится книга. Супруги Тарабукины сталкивались и с трудностями в воспитании. К примеру, приемных детей нельзя слишком сильно опекать, наоборот, нужно учить самостоятельности, давать настрой расти сильными людьми.

Всех детей и внуков Светлана и Петр Тарабукины время от времени вывозят на летнюю дачу в родной Таттинский улус, где приобщают к якутской культуре, песням, танцам, показывают национальные истоки.

– Я богатая бабушка! От старшего родного сына внуки большие: внучке 19 лет, внуку 17. От приемных появился на свет 21 внук. Все они мне родные, всегда приходят в гости. Мои двери открыты для них! – улыбается член Общественной палаты РС(Я) Светлана Митрофановна Тарабукина.