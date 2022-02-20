Большая радость в Усть-Алданском улусе

Сегодня в Усть-Алданском улусе был открыт дворец культуры «Тойон Мюрю» имени В.В. Никифорова-Кюлюмнюра.

Это трёхэтажное здание общей площадью 3,8 тыс. кв. м. Как отметил во время церемонии открытия глава региона Айсен НИКОЛАЕВ, это важное событие не только для улуса, но и для всей республики: «Без открытия новых культурных центров мы не сможем сохранить идентичность нашего народа, а это — наша ключевая задача. Именно поэтому мы продолжим работу по строительству в республике новых социальных и культурных объектов. Так, в ближайшее время мы планируем открыть новый дворец культуры и духовного развития в селе Намцы. В Нюрбе появится современное здание государственного передвижного драматического театра».

Глава Усть-Алданского улуса Алексей ФЕДОТОВ рассказал, что дворец культуры «Тойон Мюрю» стал 30-м социальным объектом, введенным в улусе с 2018 года. Строительство было возобновлено в 2020 году на дивиденды, перечисляемые компанией «АЛРОСА» в Целевой Фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия). «Ключевую роль в строительстве дворца сыграла компания «Алроса» и республиканское правительство, — сообщил Федотов, — Дворец культуры оснащён современным оборудованием. Здесь размещены актовый зал на 270 мест, есть помещения для учебных занятий, библиотека с читальным залом, буфет. Дворец культуры полностью укомплектован кадрами и оснащён передовым оборудованием».