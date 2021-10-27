Большая радость пришла в Анабарский район

27 октября в селе Саскылах Анабарского района первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков вручил ключи новоселам двух 12-квартирных домов, построенных по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 г.г.» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Первый вице-премьер подчеркнул, что в республике реализуется самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан из аварийного жилья. Благодаря программе в Анабарском районе идет сокращение непригодного для проживания жилья, создаются безопасные и комфортные условия для повышения качества жизни.

Сегодня в новые квартиры заселятся 20 семей, ранее они проживали в аварийных домах, построенных в 1970 годах по ул. Новая и Ивана Андросова. Площадь однокомнатных квартир составляет от 37 кв. метров, а двухкомнатных от 63 кв. метров. Все квартиры оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов — счетчиками холодного водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения.

В целом по программе переселения граждан до 2025 года в Анабарском районе планируется расселить 706 человек, проживающих в 44 многоквартирных домах общей площадью порядка 8000 кв. метров, признанных аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

В целом по республике по программе «Переселение из аварийного жилья на 2019-2025 г.г.» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году накопительным итогом, учитывая показатели 2019-2020 года, подлежат расселению 18,13 тыс. граждан из 325,21 тыс. кв. м. аварийного жилья.