Большая поддержка для микробизнеса: льготный кредит 9,95 от Алмазэргиэнбанка

Этим летом у представителей микробизнеса появилась возможность воспользоваться льготной программой кредитования с господдержкой по ставке 9,95% годовых в АЭБ. Мера поддержки предпринимателей реализуется совместно с Министерством экономического развития РФ.

О том, какие преимущества имеет кредитный продукт в условиях Якутии и сколько заявок поступило от предпринимателей с момента его запуска — рассказал менеджер Управления развития корпоративного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Михаил АММОСОВ.

Льготный кредит по программе 9,95% для микробизнеса является хорошим инструментом государственной поддержки и направлен на стимулирование дальнейшего развития бизнеса в категории «микропредприятия». Заемщик может оформить кредит на сумму до 5 млн рублей и сроком до 5 лет – на инвестиционные цели, а также до 3 лет – на пополнение оборотных средств.

«Условия льготного кредитования под 9,95% годовых выгоднее большинства других подобных кредитных продуктов для предпринимателей. На средства программы заемщики могут приобрести недвижимость или необходимое оборудование, пополнить свои оборотные средства и получить ряд других преимуществ. Кредит можно получить единовременно или как невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи», — отметил Михаил Аммосов.

Менеджер АЭБ добавил, что при кредитовании по данной ставке к микропредприятиям не предъявляются требования по работе в приоритетных отраслях или отсутствию ОКВЭД на торговлю подакцизными товарами, например, алкогольной или табачной продукцией.

Чтобы стать заемщиком в рамках данной программы, субъекту микробизнеса необходимо быть зарегистрированным в едином реестре МСП. Помимо этого, заемщик должен подпадать под следующие критерии:

• индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью либо акционерное общество с доходом от предпринимательской деятельности не превышающим 120 млн рублей, относящийся к категории «микропредприятия»;

• возраст заемщика для ИП:

— для женщин — 23-65 лет — на дату получения кредита;

— для мужчин — 27-65 лет на дату получения кредита (за исключением случаев, когда до 27 лет имеется военный билет);

• наличие постоянной/временной регистрации у физических лиц-учредителей заемщика на территории РФ со сроком окончания не менее срока кредитования;

• срок осуществления бизнеса заемщиком по основному виду деятельности не менее 24 месяцев;

•заемщик не является негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг.

В выдаче льготного кредита будет отказано, если заемщик осуществляет такие виды деятельности, как игорный бизнес, ломбард, кредитный потребительский кооператив.

При сроке кредита до 2-х лет обеспечением по кредиту для юридических лиц послужат поручительство конечных бенефициаров — физических лиц, имеющих возможность оказывать существенное влияние на деятельность заемщика и поручительство единоличного исполнительного органа. Обеспечением по кредиту для индивидуальных предпринимателей является поручительство одного из членов семьи заемщика или третьего лица.

Оставить заявку на кредит по программе 9,95 можно на сайте банка: https://credit-business.albank.ru

Подробную консультацию по продукту и другим льготным кредитам для субъектов микробизнеса можно получить у специалистов офиса АЭБ для ЮЛ и ИП в Якутске на пр. Ленина, 1 и в отделениях в районах республики, а также у операторов бесплатной круглосуточной горячей линии АЭБ: 88001003422 или 8(4112)342222.