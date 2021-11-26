Большая победа профессионального переводчика из Якутии

Переводчик из Якутии Альбина БОРИСОВА заняла 1-е место в номинации «Перевод прозы» в конкурсе художественного перевода с языков народов Российской Федерации «Услышь, Россия, наши голоса», организованном Советом по национальным литературам Союза писателей России.

Альбина Борисова (Слепцова) перевела с якутского языка рассказ народного писателя Якутии Василия Харысхала «Четыре угла любви». Альбина Андриановна – профессиональный переводчик, закончила отделение перевода Литературного института им. М.Горького. Перевела олонхо и произведения великих якутских писателей Платона Ойунского, А.Кулаковского-Ексекюлях, и других.

Рассмотрев более сорока рукописей, жюри по итогам закрытого голосования определило лауреатов и дипломантов конкурса. Также были выявлены победители в номинации «Перевод поэзии», «Перевод стихов для детей». На конкурсе были представлены произведения абазинских, коми-пермяцких, осетинских, татарских, табасаранских, аварских, бурятских, белорусских, немецких, эрзянских, кумыкских, чувашских, башкирских писателей.

Лауреаты и дипломанты конкурса будут награждены дипломами Союза писателей России, а их работы опубликуют информационные партнёры — сайт Союза писателей России «rospisatel.ru», редакции журналов «Молодая гвардия», «День литературы», «Север».