Большая группа якутян получила государственные награды республики

Указ о награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) № 2602 от 23 сентября.

За заслуги в области культуры и искусства, образования, дошкольного воспитания, промышленности, сельского хозяйства, охраны природы, энергетики, законности и правопорядка, местного самоуправления, транспорта и дорожного хозяйства, социальной защиты, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почётные звания

«НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

БОРИСОВУ Борису Ивановичу, артисту государственного бюджетного учреждения «Нюрбинский государственный передвижной драматический театр Республики Саха (Якутия)», заслуженному артисту Республики Саха (Якутия);

РУМЯНЦЕВОЙ Елене Диасовне, артистке драмы автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Саха академический театр им. П.А. Ойунского», заслуженной артистке Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);

«НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

НАУМОВУ Дмитрию Федосеевичу, члену Союза писателей Республики Саха (Якутия), заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия);

СЛЕПЦОВОЙ Елене Васильевне, члену Правления Союза писателей Якутии, заслуженной артистке Республики Саха (Якутия), лауреату Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. П.А. Ойунского;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

БУРЦЕВОЙ Ларисе Егоровне, преподавателю, заведующей отделением «Хореографическое творчество» муниципального бюджетного учреждения «Детская школа искусств села Хатассы» городского округа «город Якутск»;

ВАСИЛЬЕВУ Ивану Герасимовичу, директору автономной некоммерческой организации Центр целостного саморазвития личности «Алгыстаах Аартык» («Благословенный путь») Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

КАЦУБЕ Людмиле Викторовне, начальнику муниципального бюджетного учреждения «Алданский центр культурного развития», Алданский район;

НИКИФОРОВОЙ Анфисе Васильевне, ветерану труда, отличнику культуры Республики Саха (Якутия), Мирнинский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

АНАНЬЕВУ Сергею Алексеевичу, заместителю генерального директора публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» — начальнику управления по бурению, кавалеру ордена Дружбы народов, награжденному медалями ордена «За заслуги перед отечеством» I – II степеней, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра;

БАСЫРОВОЙ Татьяне Михайловне, товарному оператору заправочных станций 4 разряда филиала «Ленская нефтебаза» акционерного общества «Саханефтегазсбыт», Ленский район;

РУКОМОЙНИКОВУ Николаю Германовичу, начальнику управления по геологии и разработки месторождений нефти и газа на территории Республики Саха (Якутия) и Восточной Сибири публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», Ханты-Мансийский автономный округ-Югра;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

БАИШЕВОЙ Изольде Павловне, директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Тянская средняя общеобразовательная школа им. И.Н. Кульбертинова» Олёкминского района Республики Саха (Якутия);

ВОЛЧОК Татьяне Ивановне, руководителю научно-методического отдела государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Вилюйский профессиональнопедагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского», Вилюйский улус (район);

ПОПОВОЙ Раисе Азаровне, заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад присмотра и оздоровления № 91 городского округа “город Якутск”»;

ХАЛТАНОВОЙ Екатерине Семеновне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Саха политехнический лицей» городского округа «город Якутск»;

ШАРАПОВУ Александру Гаврильевичу, председателю Намской районной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, Намский улус;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ПАВЛОВУ Александру Дмитриевичу, старшему государственному инспектору охраны природы Хангаласского района государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков», Хангаласский улус;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ТУПРИНУ Дмитрию Ивановичу, ветерану сельского хозяйства, лауреату Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. В.М. Кладкина в области оленеводства, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район);

ХОМПОДОЕВУ Николаю Саввичу, председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Танда», лауреату Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. С.М. Аржакова в области сельского хозяйства, Усть-Алданский улус (район);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЗАЛИВИНУ Николаю Николаевичу, председателю Совета ветеранов акционерной компании «АЛРОСА» по Ленской производственной базе, Ленский район;

ЧАБЫКИНУ Андрею Семеновичу, электрогазосварщику закрытого акционерного общества «Дороги Саха», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КРАСИЛЬНИКОВОЙ Нине Фридриховне, учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Витим» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия);

МУЛДУЯНОВОЙ Надежде Анатольевне, учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Томмота» муниципального района «Алданский район» Республики Саха (Якутия);

ПАВЛОВОЙ Татьяне Гаврильевне, учителю химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маягасская средняя общеобразовательная школа им. В.А. Протодьяконова-Кулантая» муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ИВАНОВОЙ Варваре Петровне, заместителю министра финансов Республики Саха (Якутия), город Якутск;

ПЕРЕВЕРЗИНОЙ Антонине Владимировне, главному бухгалтеру акционерного общества «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ФЕДОРОВУ Николаю Николаевичу, машинисту гидроагрегатов 5 разряда оперативной службы Каскада Вилюйких ГЭС им. Е.Н. Батенчука публичного акционерного общества «Якутскэнерго», Мирнинский район.

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

АЛЕКСЕЕВУ Лену Иннокентьевну, начальника управления делами акционерного общества «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

АФАНАСЬЕВА Аркадия Кирилловича, заместителя начальника отдела государственной статистики в г.Якутске (в с.Майя) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус;

БАГЫНАНОВА Павла Николаевича, коммерческого директора акционерного общества «РИК Плюс», город Якутск;

БОРИСОВУ Антонину Петровну, бухгалтера-расчетчика акционерного общества «Кинотеатр Центральный», город Якутск;

ГАЗИНСКУЮ Елену Сергеевну, инструктора по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей “Мишутка”» муниципального района «Алданский район»;

ГЛАДЫШЕВА Владислава Вениаминовича, первого заместителя главы Окружной администрации городского округа «Жатай» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения;

ЕГОРОВУ Снежану Романовну, руководителя отдела Управления записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) по Усть-Янскому улусу;

ИГНАТЬЕВУ Татьяну Ильиничну, заместителя начальника отдела уголовной статистики-начальника отделения уголовной статистики Информационного центра Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), город Якутск;

КАЖЕНКИНА Рустама Николаевича, учителя якутского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Национальная гимназия “Айыы КыЬата”», члена Союза писателей России, город Якутск;

КИРИЛЛИНУ Майю Петровну, заведующую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка-детский сад № 7 “Остров сокровищ”» городского округа «город Якутск»;

МАТВЕЕВУ Татьяну Кононовну, педагога дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения — Чурапчинская средняя общеобразовательная школа имени С.А. Новгородова муниципального образования «Чурапчинский улус (район)»;

ОВЕЧКИНУ Кристину Аркадьевну, заместителя начальника Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республике Саха (Якутия) по Ленскому району;

САМСОНОВУ Марию Гаврильевну, учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хаптагайская средняя общеобразовательная школа имени Кеши Алексеева» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус»;

СЕМЕНОВУ Любовь Семеновну, главного специалиста-эксперта отдела государственной статистики в г.Якутске (в с.Оленек) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский национальный район;

ШАГЕНЯНА Артуша Ашотовича, директора общества с ограниченной ответственностью «Мегинские автомагистрали», Мегино-Кангаласский улус;

ШИШИГИНУ Лену Владимировну, учителя якутского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Мархинская средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа «город Якутск»;

ШОБОКОВА Константина Васильевича, механика автомобильной колонны общества с ограниченной ответственностью «Алмаздортранс», Ленский район;

ЯВЛОВСКУЮ Нину Михайловну, учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зырянская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

АММОСОВУ Саргылану Поликарповну, директора Якутского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг», город Якутск;

АМУЗИНСКОГО Михаила Павловича, писателя-краеведа, Ленский район;

АРГУНОВА Андрея Афанасьевича, производителя работ общества с ограниченной ответственностью «Амма-суол», Амгинский улус (район);

БРЫЗГАЛОВУ Алену Власьевну, заместителя руководителя представительства в Республике Саха (Якутия) общества с ограниченной ответственностью «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», город Якутск;

ВАХНИНА Михаила Васильевича, преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Алданский медицинский колледж», Алданский район;

ГАЛЮК Галину Александровну, учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зырянская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия);

ГРИГОРЬЕВА Вячеслава Николаевича, начальника управления по обслуживанию производства нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», Ленский район;

ДЬЯЧКОВСКУЮ Акулину Романовну, начальника муниципального казенного учреждения «Усть-Янское районное управление образования»;

ЕГОРОВА Михаила Дмитриевича, ветерана правоохранительных органов, город Якутск;

ЕФИМОВА Егора Егоровича, главного инженера закрытого акционерного общества «Дороги Саха», город Якутск;

ЗАИКИНА Андрея Викторовича, водителя, индивидуального предпринимателя, Усть-Янский улус (район);

ЗАХАРОВУ Ларису Анатольевну, учителя, педагога-библиотекаря муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 пос. Лебединый» муниципального района «Алданский район» Республики Саха (Якутия);

ИВАНОВУ Таисию Николаевну, начальника отдела сводного планирования и бюджетной политики Департамента финансов Окружной администрации города Якутска;

ИВАНОВУ Эльвиру Сергеевну, заведующую общежитием управления по обслуживанию производства нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», Ленский район;

КЛАДКОВОГО Анатолия Михайловича, учителя технологии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Кангаласская средняя общеобразовательная школа имени Петра Сергеевича Хромова» городского округа «город Якутск»;

КОЗЛОВУ Валентину Трофимовну, медицинскую сестру по лечебной физкультуре медико-коррегирующего центра государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Алданский центр помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», Алданский район;

КОШОНЬКО Альбину Алексеевну, диспетчера службы организации перевозок филиала «Аэропорт Черский» федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера», Нижнеколымский район;

КРИВЕЛЕВУ Викторию Геннадьевну, заместителя начальника отдела государственной статистики в г.Мирный (в г.Ленск) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), Ленский район;

КРИВОШАПКИНА Владислава Николаевича, учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения — Чурапчинская средняя общеобразовательная школа имени С.А. Новгородова муниципального образования «Чурапчинский улус (район)»;

КУЛИЧКИНА Никифора Николаевича, учителя информатики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Физикотехнический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город Якутск»;

ЛИ Татьяну Трофимовну, главного бухгалтера филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», город Якутск;

МАНЕНКО Евгения Юрьевича, токаря Ленского участка службы главного механика общества с ограниченной ответственностью «Алмаздортранс», Ленский район;

МЕНЬЖУРОВУ Янжиму Содномовну, начальника отделения филиала федерального казенного учреждения «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), Мирнинский район;

МЁДОВУ Юлию Борисовну, председателя Мирнинского городского совета депутатов, председателя правления ТСЖ «9 квартал», Мирнинский район;

НИЖНИК Надежду Николаевну, главного специалиста отдела развития образования муниципального казенного учреждения «Управление образования» городского округа «город Якутск»;

НОГОВИЦЫНА Николая Николаевича, мастера производственного обучения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Усть-Алданский техникум»;

ПОПОВУ Тамару Николаевну, заместителя руководителя муниципального казенного учреждения «Управление образования» городского округа «город Якутск»;

ПРОКОПЬЕВУ Татьяну Викторовну, старшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 7 “Сказка”» городского округа «город Якутск»;

РАЗДОБРЕЕВУ Татьяну Леонидовну, заместителя начальника отдела государственной статистики в г. Мирный (в г.Алдан) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), Алданский район;

СЕЛИНА Валерия Викторовича, председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов;

СЕМЕНОВА Афанасия Васильевича, учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маарская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия);

СЛЕПЦОВА Константина Ивановича, председателя родовой общины коренного малочисленного народа-эвенов сельского поселения «Майорский национальный наслег» муниципального района «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия);

СЛЕПЦОВУ Изольду Гаврильевну, чумработницу семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера-эвенов «Муостаах» (олений), Усть-Янский улус (район);

СОФРОНЕЕВУ Валентину Васильевну, директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Саха гимназия» городского округа «город Якутск»;

СПИРИДОНОВУ Людмилу Дмитриевну, инструктора по лечебной физкультуре государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский социально оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов», город Якутск;

СПИРИДОНОВУ Наталью Алексеевну, начальника Управления по социальной политике – заместителя главы улусной (районной) администрации муниципального образования «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)»;

ЧЕРНИЦЫНА Александра Алексеевича, заведующего складом Момского дорожного участка казенного предприятия «Дороги Арктики», Момский район;

ШАМАЕВУ Тамару Иннокентьевну, главного бухгалтера акционерного общества «Кинотеатр Центральный», город Якутск;

ЯДРЕЕВУ Екатерину Владимировну, начальника муниципального казенного учреждения «Управление образования» муниципального образования «Намский улус».

Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 23 сентября 2022 г. № 2602