10.09.2022
21:36
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Якутск

Большая часть заявок отработана: энергетики работают круглосуточно

По состоянию на 18:00 часов в работе задействовано 12 бригад энергетиков в составе 52 человека.

Восстановительные работы ведутся в районе улицы С. Данилова, где бригада проводит ремонт упавшей опоры воздушной линии. В районе поселка Геологов на трансформаторной подлстанции производится замена и ремонт рубильников. В районе Хатын-Юряхского шоссе 1 дамбы бригада пасынкует опору ВЛ. На Ф. Попова проводится регулировка стрелы провиса. В микрорайоне Марха в районе улицы Лобановка бригадами отремонтированы две опоры ВЛ, электроснабжение потребителей восстановлено.

В 17:50 для восстановления электроснабжения жителей, проживающих по улицам Свердлова и Халтурина в ремонт выведена линия «4-1» с подстанции «Восточная». Под ограничение попадут жители проживающие по части улиц Халтурина, П. Алексеева, Лермонтова, Пирогова, Свердлова, К. Цеткин. Бригада будет проводить работы в охранной зоне по устранению обрыва провода. Ориентировочное время восстановления — 1,5 часа.  

Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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