23.03.2022
17:38
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Общество

Большая часть ключевой команды InDriver переезжает из России в Казахстан

Об этом заявил в соцсети основатель компании Chocofamily Рамиль Мухоряпов — сообщает телеграм-канал NUR.KZ.

Теперь большая часть основной команды InDriver будет работать и творить в Казахстане на постоянной основе.

Встретились с @arsentomsky — фаундером глобального InDriverа. Он подтвердил релокейшн значительной части ключевой команды в Казахстан — шикарная новость для нашей страны! ❤️ Надо тепло встретить гостей в Алматы — это сильнейшие люди России (и мира), будут в Казахстане жить, платить налоги, тратить деньги, обучать и передавать знания и технологии жителям KZ. @indriver- welcome to Kazakhstan ❤️❤️❤️ — пишет Рамиль Мухоряпов

Фото: Из соцсетей
Источник: Телеграм-канал NUR.KZ.
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