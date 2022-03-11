Большая часть бюджета Якутска расходуется на образование

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова и председатель постоянной комиссии по социальной политике Айаан Васильев перед педагогической общественностью города представили отчет работы в сфере образования по итогам 2021 года и рассказали о планах на 2022 год. Отчет прошел в форме живого диалога между советом директоров городских школ, советом заведующих детских садов, совета директоров учреждений дополнительного образования г. Якутска, где принимала участие председатель родительского комитета школ города.

Как сообщила Евдокия Ивановна, в 2021г. было проведено 111 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрен 321 вопрос, из них 143 проекта нормативно-правовых актов принято.

Доход местного бюджета 2021 года составил 22 млрд. руб., при этом в расходной части социальная сфера, куда входит образование, культура, спорт, социальная защита занимает 67%. Расходы образования составляют 13 млрд. руб., в том числе 9 млрд. руб. субвенции из республиканского и федерального бюджета. Количество учащихся в школах достигло более 50 000 человек, а муниципальные детские сады посещает около 23 000 детей.

Городской округ как столица республики получает из государственного бюджета средства на финансовое обеспечение столичных функций. В 2021г. были предоставлены субсидии на столичные функции в размере 476,5 млн. руб., что выше поступления предыдущего периода на 100 млн. руб. Эти средства направляются на содержание дорог, строительство объектов наружного освещения, установку теплых автобусных остановок.

Евдокия Ивановна отметила слаженную и результативную работу депутатского корпуса Якутской городской Думы с депутатами Госсобрания Ил Тумэн, представляющими интересы города.

Пристрои разгрузят школы

Она подчеркнула, что строительство пристроев к СОШ это результат работы депутатов III созыва Якутской городской Думы, Ил Тумэн, Окружной администрации. Сейчас строятся три пристроя к школе № 5, 12, Хатасской школы. Также планируется строительство пристроя к СОШ № 26, 29.

По Нацпроекту «Образование» в этом году ожидается введение школы-сада в Кангалассах, детского сада на 240 мест в Новопортовском районе, завершается капитальный ремонт здания Якутского торгово-экономического колледжа для размещения СОШ № 1. В конце года планируется введение школы на 990 мест в микрорайоне «Прометей». В течение ближайших трех лет построят Центр социальной помощи.

Кроме того, в этом году благоустроят 75 дворовых территорий, продолжится программа переселения из аварийного жилья, в Якутске на сегодняшний день зарегистрировано 995 аварийных домов.

Многодетным семьям выделят порядка 200 земельных участков, а в очереди более 7000 семей.

За год количество учащихся выросло на 2147 человек

Председатель постоянной комиссии по социальной политике Айаан Васильев одной из острых проблем выделил переполненность образовательных учрежденийгорода. Эти вопросы неоднократно рассматривались на заседаниях комиссии по социальной политике, депутатских слушаниях. Также на встрече руководителей образовательных учреждений с главой города Якутска.

Как он отметил, в муниципальных общеобразовательных учреждениях на начало 2021-2022 учебного года обучается 50625 учащихся, что на 2147 учащихся больше, чем в прошлом году.

Айаан Ильич рассказал об объектах образования, которые были построены и отремонтированы в прошлом году. В федеральную программу по капитальному ремонту на 2022 год вошли 11 городских школ.

Он добавил, что в апреле 2021 года был открыт второй состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

По его словам, в 2022 году на антитеррористические мероприятия образовательных учреждений выделено 25,9 млн. руб. На эти средства будет произведен монтаж, ремонт и модернизация систем видеонаблюдения, домофонов, охранной сигнализации, установка ограждений. Школьные столовые будут оснащены технологическим оборудованием.

Растет оклад, а зарплата нет

Заслушав отчет, директора школ и заведующие детских садов города поблагодарили депутатов за поддержку, эффективную работу в решении актуальных вопросов в сфере образования. Многие отметили, что в свете последних событий продукты резко подорожали и прокормить детей становится проблематично, поэтому необходимо скорректировать размер родительской платы в детских садах.

Вопросы питания детей в дневных и загородных лагерях после роста цен еще не решены, подорожали строительные материалы, поэтому не хватает денег при расчете с поставщиками. Самым острым и животрепещущим вопросом стал вопрос заработной платы, заведующие детских садов отметили, что оклад растет, а зарплата нет.