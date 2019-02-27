Больного туберкулезом якутянина отправили на принудительное лечение

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении.

Установлено, что мужчина при наличии у него установленного диагноза «инфильтративный туберкулез верхней доли легкого в фазе распада» с постановкой на диспансерный учет Нюрбинской ЦРБ, с декабря 2018 года уклонялся от прохождения лечения, подвергая опасности жизнь и здоровье окружающих его лиц.

Для обеспечения конституционных прав граждан на охрану жизни и здоровья, прокурор Нюрбинского района обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц о принудительной госпитализации мужчины в противотуберкулезное лечебное учреждение для прохождения полного курса лечения от туберкулеза.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.