02.12.2022
10:35
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Национальные проекты

Больницы Якутии получили ключи от новых автомобилей

1 декабря главным врачам центральных районных больниц Якутии вручили ключи от 12 новых автомобилей скорой медицинской помощи. 

Усть-Алданская центральная районная больница получила в этом году третью по счету автомобиль.

«Отрадно, что в рамках национального проекта оснащается и пополняется медицинская техника», — делится радостью Анна Саввична Петрова, главный врач Усть-Алданской центральной районной больницы. В прошлом году мы получили передвижной медицинский комплекс. Благодаря этому осмотрели около двух тысяч жителей района. Наши медики ездили в отдалённые, труднодоступные села. А в этом году наш автопарк пополнился двумя машинами для врачебных амбулаторий сел Кептени и Ус Кюель. И вот сегодня по Нацпроекту мы получили в этом году третий автомобиль.  Несомненно, это станет огромным подспорьем для здравоохранения Усть-Алданского района. В свою очередь хотим поблагодарить руководство Республики Саха (Якутия) и Министра здравоохранения РС(Я) за поддержку и понимание.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба РБ№2-ЦЭМП

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