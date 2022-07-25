Больницы районов Якутии получили новые автомобили

Очередная партия из десяти новых машин для доставки медработников, пациентов, лекарств и анализов в отдалённые населённые пункты республики поступила в Якутию. Автомобили марки «УАЗ» закуплены по программе модернизации первичного звена Национального проекта «Здравоохранение».

«Техника закуплена именно для работы в сёлах, посёлках и малых городах районов Якутии. Таким образом мы делаем доступнее оказание медицинской помощи в труднодоступных населённых пунктах. Все десять медицинских автомобилей отправятся в районы республики», – сказал Глава Якутии Айсен Николаев.

Машины получили врачебные амбулатории села Теплый ключ в Томпонском районе, Кюсюрская амбулатория Булунского района, Хаптагайсткая амбулатория Мегино-Кангаласского улуса, Кутанинская амбулатория Сунтарского улуса, офис врача общей практики в селе Далыр Верхневилюйского улуса, Малыкайская амбулатория Нюрбинского района, Чернышеская городская больница Мирнинского района, Мохсоголлохская детская поликлиника Хангаласского улуса и поликлиники Амгинской и Олекминской центральных районных больниц.

Напомним, в июне Айсен Николаев передал главным врачам районных ЦРБ ключи от 25 автомобилей первой партии для скорой помощи и служб паллиативной помощи. Отметим, что благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранениям не только активно обновляются автотранспорт и медоборудование, но и ремонтируется и строятся новые объекты здравоохранения, в том числе крупные больничные комплексы в районах республики.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в республике в прошлом году. Власти республики смогли добиться беспрецедентного финансирования программы в 6,6 млрд рублей. На эти средства строятся крупные больничные комплексы в улусных центрах, закупаются высокотехнологичное медицинское оборудование и медицинский автотранспорт для районных ЦРБ. В этом году планируется закупить 53 автомобиля для медицинских учреждений Якутии.