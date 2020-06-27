Больница N2 возмущена дезинформации

В социальных сетях и в мессенджерах распространилась информация о пациенте РБ№2-Центра экстренной медицинской помощи, Васильеве М. Н, которая не соответствует действительности. Сообщаем, что данный пациент поступил с травмами в результате падения с высоты.

При обращении в наше учреждение, пациенту своевременно была проведена экстренная медицинская помощь и установлен точный диагноз. Пациент был госпитализирован в отделение травматологии, было начато лечение. Учитывая характер травмы (по понятным причинам мы не можем разглашать данную информации) больному показано отсроченное оперативное лечение после стабилизации состояния и полного обследования.

Надо понимать, что любая операция несёт определённые риски. И то, насколько полно будет проведёно предоперационное лечение, обследование, напрямую зависит жизнь пациента.Наличие коронавирусной инфекции, как и контакт с ней, не являются противопоказанием к оперативному лечению. Сообщение автора вызывает, мягко говоря, недоумение.

Исходя из данного спам сообщения можно сделать вывод: автор обращения не имеет ни малейшего представления о специфике лечения больных с подобными травмами, а также о необходимых противоэпидемических мероприятиях в медицинской организации в условиях пандемии.

Таким образом, данный автор своим сообщением доводит до жителей республики надуманную, искаженную и неверную информацию. Ещё раз повторимся, что пациенту в тот же день была оказана вся необходимая , экстренная медицинская помощь.