27.06.2020
09:28
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Коронавирус

Больница N2 возмущена дезинформации

В социальных сетях и в мессенджерах распространилась информация  о пациенте РБ№2-Центра экстренной медицинской помощи, Васильеве М. Н, которая не соответствует действительности. Сообщаем, что данный пациент  поступил с травмами в результате падения с высоты.

При обращении в наше учреждение, пациенту своевременно  была проведена экстренная медицинская помощь и установлен точный диагноз. Пациент был госпитализирован в отделение  травматологии, было начато лечение. Учитывая характер травмы (по понятным причинам мы не можем разглашать данную информации) больному показано отсроченное оперативное лечение после стабилизации состояния и полного обследования.

Надо понимать, что любая операция несёт определённые риски. И то, насколько полно будет проведёно предоперационное лечение, обследование, напрямую зависит жизнь пациента.Наличие коронавирусной  инфекции, как и контакт с ней, не являются противопоказанием к оперативному лечению. Сообщение  автора вызывает,  мягко говоря,  недоумение. 

Исходя из данного спам сообщения можно сделать вывод: автор обращения  не имеет ни малейшего представления о специфике лечения  больных с подобными травмами, а также о необходимых противоэпидемических мероприятиях в медицинской организации в условиях пандемии.

Таким образом,  данный автор своим сообщением доводит до жителей республики надуманную, искаженную и  неверную информацию. Ещё раз повторимся, что пациенту в тот же день была оказана вся необходимая , экстренная медицинская помощь.

Источник: Пресс-Служба РБ2-ЦЭМП
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