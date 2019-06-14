Больничный уют: интервью сестры – хозяйки

Сможете ли вы представить себе отделение больницы без чистых стен, пола и окон? А смотровой кабинет без выглаженной ширмы и больничную койку без простыней? Вряд ли. Потому как больница – это всегда образец стерильности и порядка. Но задумываемся ли мы, кто в медицинском учреждении ответственен за создание и обеспечение уюта, комфорта и удобства для пациентов?

Не устану повторять – каждая больница это всегда огромный механизм, где у каждого специалиста своя профильная функция, и только сложенные воедино усилия смогут обеспечить идеальный ход сложной системы здравоохранения. Ни одно медучреждение не может работать без технического персонала — тех людей, кто заботится, чтобы помещения содержались в чистоте, старший и средний медперсонал был обеспечен выглаженной формой, белоснежными полотенцами, бинтами и другими расходными материалами для выполнения операций. Больничный уют – это задача младшего медицинского персонала, и сегодня мой герой — Марина РОГОЖИНСКАЯ, сестра — хозяйка приемного отделения Республиканской больницы №2 – Центра экстренной медицинской помощи.

— Марина Борисовна, поведайте нам, из чего состоит работа сестры – хозяйки в приемном отделении?

— Мои задачи – контроль над работой санитаров и материально-техническое обеспечение: постельным бельем, дезинфицирующими средствами, другими бытовыми принадлежностями. Мой день начинается с приема смены – проверяю, везде ли все хорошо? Как вымыты полы и другие поверхности, всего ли хватает в кабинетах. После проверки отправляюсь готовить растворы дезинфицирующих средств, пересматриваю объем запасов, подмечаю, что и куда нужно добавить.

В отделении в одну смену выходят 6 санитарок: на посту – 3 санитара, в малой и большой операционной – по одному санитару, гладильная комната работает в дневном режиме пять дней в неделю, задействован один человек. Белье для стирки сдается в прачечную вне больницы, распределение по палатам и смена постельного – за нашими санитарами. Два раза в неделю я тоже работаю санитаром в операционной, приемное отделение всегда загружено, нужно помогать своим коллегам в общем деле.

— Как проходит дезинфекция в отделении?

— Общая дезинфекция во всех помещениях отделения проводится после каждого больного – сначала перекись водорода оставляется на час, и только потом начинаются следующие этапы уборки – комет, другие чистящие средства. В сутки через приемное отделение проходит 130 человек, после каждого нужно поменять простынь, протереть, затем дезинфекционный этап, после снова влажная уборка. В выходные число поступающих увеличивается, поэтому генеральная уборка, с мытьем стен, окон, всей мебели и поверхностей у нас 5 раз в неделю.

Летом работать, конечно, сложнее, всегда нужно быть на чеку: один больной только прибыл в отделение, второй идет в смотровую, где третий уже освобождает одну из коек, четвертого нужно сопроводить на каталке в операционную, пятого поднять в профильное отделение на госпитализацию… Приемное отделение больницы — это эпицентр последствий нарушений здоровья — пациенты стонут, родственники суетятся, врачи и медсестры стремительно перемещаются — и все это на фоне подъезжающих машин скорой помощи. Но здесь никто из медперсонала не теряется, все происходит стремительно. Раз — вывезли каталку с пациентом. Два — документы в регистратуру. Три — и коляска скрывается в недрах коридора.

Нетрезвых в больницу доставляют регулярно. В таких случаях именно санитары оказываются «на передовой линии», ведь человек в нетрезвом состоянии далеко не всегда опрятен, пациента в таком состоянии нельзя допустить до врача. А бывает и так, что ни о какой гигиене речи нет: люди без определенного места жительства часто нуждаются в помощи врачей, но ввиду низкого социального статуса, выглядят и благоухают, скажем мягко – не фиалками. Санитары тут же должны взять больного под свое крыло: в санпропускник, где помогут принять ванну и провести дезинфекцию кожных и волосяных покровов, сменят одежду, отправив имеющиеся нехитрые пожитки такого пациента в дезинфекционную камеру, возвращаясь к хозяину после выписки стерильными.

— Что необходимо для работы сестрой — хозяйкой, и как Вы пришли в больницу?

— Необходим опыт работы санитаром, чтобы понимать весь тот процесс, которым ты будешь руководить, изнутри. Я пришла в больницу в 2008 году санитаром, а в 2012 году старшая медицинская сестра приемного отделения подошла ко мне, и без лишних вопросов, поставила перед фактом – с 1 апреля ты приступаешь к работе сестры – хозяйки. А на дворе стоял март, весь месяц до начала работы я пребывала в растерянности, все думала, а как же я, справлюсь ли с таким большим подотчетом? Успокаивала себя, в санитарах не один год, то же отделение… Приступив к должности сестры – хозяйки, я быстро привыкла к ответственности, плюс ко всему коллектив санитаров был устоявшийся, промахи исключались. Так и по сей день, мы идем одной дружной командой, сотрудники редко меняются. Спрос с младшего медицинского персонала приемного отделения всегда высокий, но никто не боится работы, не покидает свой пост. Желающих работать в приемном отделении тоже всегда было много, ведь только экстренная больница в силах показать всю нагрузку с первых дней работы.

-Благодарю за беседу, Марина Борисовна! Спасибо за ваш труд, и поздравляю с наступающим праздником — с Днем медицинского работника!