Болезнь лидера уменьшила шансы на медали сборной Японии

В Якутск прибыла вторая команда-участница Кубка мира по вольной борьбе.

Сегодня, 13 марта в аэропорту Якутска имени Платона Ойунского транзитом через Южно-Сахалинск из Токио прибыли участники предстоящего Кубка мира по вольной борьбе – сборная команда Японии. Спортивную делегацию из Страны восходящего солнца по традиции встретили хлебом, солью и якутским национальным напитком кумыс.

Главный тренер сборной Японии Иноуэ Кендзи в интервью корреспонденту «Спорт Якутии» отметил, что команда прилетела в Якутск в составе 22 человек, из них 12 борцов. Начальником команды является Акаиши Косей, в списке еще два тренера, двое судьей, врач, массажист и фотограф UWW. В Якутск прилетела также и секретарь Федерации спортивной борьбы Японии госпожа Татьяна Кога. Ну а 14 марта, вслед за делегацией, в Якутск прибудут почетные гости Кубка мира, олимпийские чемпионы из Японии Юдзи Такада и Хидаэки Томияма.

Вместе с тем, тренер Иноуэ Кендзи выразил сожаление о том, что на Кубке мира по состоянию здоровья не сможет принять участие один из лидеров команды, действующий чемпион мира 2018 года Такуто Отогуро. Спортсмен должен был бороться в весовой категории до 65 кг.

«Такуто Отогуро заболел перед поездкой в Якутск, поэтому мы приняли решение оставить его дома. Не стали рисковать его здоровьем, — сказал тренер Кендзи. – Тем не менее, мы постараемся выступить успешно на ковре Кубка мира. Наша задача – войти в тройку призеров».

В числе основных соперников на предстоящем турнире, специалист из Японии выделил сборную команду России:

«Команда России – фаворит Кубка мира. Они будут бороться в ранге хозяев ковра, а это имеет огромное значение», — сказал тренер.

В отсутствии Такуто Отогуро лидером японской сборной по праву можно назвать другого чемпиона мира, но уже в весовой категории до 57 кг Юки Такахаши:

«В Якутии я в первый раз. Мои первые впечатления? Здесь очень холодно… (улыбается). В прошлом году на Кубке мира прошедшем в США наша команда заняла третье место. В этом году постараемся не только закрепить успех, но и должны улучшить тот результат. Знаю ли я, с кем мне придется бороться на турнире? Да, знаю. Например, Арыйаана Тютрина из России. Якутские борцы приезжали на совместные тренировки к нам в Японию. Мы с ним несколько раз боролись, он хороший и техничный борец. Всем командам и борцам желаю успехов», — сказал Такахаши.

Напомним, первыми из участников Кубка мира в столицу Республики Саха, 12 марта прибыла сборная команда Монголии. Вслед за делегациями Монголии и Японии в Якутск, 14 марта утренними рейсами должны прилететь сборные команды США, Грузии и России. А 15 марта ожидаем приезд борцов из Кубы, Турции и Ирана.

Отметим, Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин в г. Якутске стартует с 16 по 17 марта. Инициатором проведения масштабных соревнований в Якутске стал глава республики, Президент Федерации спортивной борьбы РС (Я) Айсен Николаев.