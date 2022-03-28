Болеть коронавирусом стали меньше
На 28.03.2022 г. выявлено 370 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 78 случаев,
- Мирнинский район — 42 случая
- Мегино-Кангаласский район – 37 случаев,
- Олекминский район – 21 случай,
- Намский район – 19 случаев,
- Алданский район – 18 случаев,
- Усть – Алданский район 17 случаев,
- Вилюйский район – 16 случаев,
- Жиганский, Нерюнринский, Хангаласский районы по 12 случаев,
- Амгинский район – 11 случаев,
- Таттинский, Усть — Янский районы по 9 случаев,
- Горный район – 8 случаев,
- Нюрбиниский, Сунтарский районы по 7 случаев,
- Аллаиховский, Верхоянский, Усть — Майский районы 6 случаев,
- Чурапчинский район – 5 случаев,
- Ленский, Нижнеколымский, Эвено- Бытантайский районы по 3 случая,
- Абыйский район – 2 случая,
- Томпонский район — 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 967 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 200 134 теста.
За последние сутки госпитализировано 12 человек или 3,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 370 случаев.
За сутки 21,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 79,0%.
На 28.03.2022 лечение в стационарах получают 14,6% больных, в амбулаторных условиях – 85,4%.
За сутки выздоровели 339 человек.
До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 608 043 человека
(84,8% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 151 333 человека.
Это 63,4% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.
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