28.03.2022
09:21
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Коронавирус

Болеть коронавирусом стали меньше

На 28.03.2022 г. выявлено 370 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 78 случаев,
  • Мирнинский район — 42 случая
  • Мегино-Кангаласский район – 37 случаев,
  • Олекминский район – 21 случай,
  • Намский район – 19 случаев,
  • Алданский район – 18 случаев,
  • Усть – Алданский район 17 случаев,
  • Вилюйский район – 16 случаев,
  • Жиганский, Нерюнринский, Хангаласский районы по 12 случаев,
  • Амгинский район – 11 случаев,
  • Таттинский, Усть — Янский районы по 9 случаев,
  • Горный район – 8 случаев,
  • Нюрбиниский, Сунтарский районы по 7 случаев,
  • Аллаиховский, Верхоянский, Усть — Майский районы 6 случаев,
  • Чурапчинский район – 5 случаев,
  • Ленский, Нижнеколымский, Эвено- Бытантайский районы по 3 случая,
  • Абыйский район – 2 случая,
  • Томпонский район — 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 967 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 200 134 теста.

За последние сутки госпитализировано 12 человек или 3,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 370 случаев.

За сутки 21,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 79,0%.

На 28.03.2022 лечение в стационарах получают 14,6% больных, в амбулаторных условиях – 85,4%.

За сутки выздоровели 339 человек.

До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 608 043 человека
(84,8% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 151 333 человека.
Это 63,4% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: t.me/balabkinaov
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