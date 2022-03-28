Болеть коронавирусом стали меньше

На 28.03.2022 г. выявлено 370 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 78 случаев,

Мирнинский район — 42 случая

Мегино-Кангаласский район – 37 случаев,

Олекминский район – 21 случай,

Намский район – 19 случаев,

Алданский район – 18 случаев,

Усть – Алданский район 17 случаев,

Вилюйский район – 16 случаев,

Жиганский, Нерюнринский, Хангаласский районы по 12 случаев,

Амгинский район – 11 случаев,

Таттинский, Усть — Янский районы по 9 случаев,

Горный район – 8 случаев,

Нюрбиниский, Сунтарский районы по 7 случаев,

Аллаиховский, Верхоянский, Усть — Майский районы 6 случаев,

Чурапчинский район – 5 случаев,

Ленский, Нижнеколымский, Эвено- Бытантайский районы по 3 случая,

Абыйский район – 2 случая,

Томпонский район — 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 967 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 200 134 теста.

За последние сутки госпитализировано 12 человек или 3,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 370 случаев.

За сутки 21,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 79,0%.

На 28.03.2022 лечение в стационарах получают 14,6% больных, в амбулаторных условиях – 85,4%.

За сутки выздоровели 339 человек.

До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 608 043 человека

(84,8% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 151 333 человека.

Это 63,4% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.