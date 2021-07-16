Болельщики со всего Дальнего Востока побывали на ЕВРО-2020 в Петербурге

Абоненты МегаФона из всех восточных регионов России побывали на играх ЕВРО-2020 на самом посещаемом стадионе Восточной Европы — «Газпром Арене». Всего главную футбольную арену Петербурга посетили более 132 тысяч болельщиков, и у большей части из них в телефонах были SIM-карты оператора.

Больше всего болельщиков-дальневосточников приехало в Санкт-Петербург из Приморского и Хабаровского краев. Такое же число поклонников мяча прибыло на матчи чемпионата из Новосибирской области и Красноярского края, расположенных гораздо ближе к Санкт-Петербургу. Немало любителей футбола прибыло из Иркутской области и Якутии. На трибунах «Газпром Арены» отметились даже несколько человек из Чукотки.

Наибольший интерес у абонентов МегаФона вызвал матч Финляндия — Россия, который состоялся 16 июня. Он привлек на трибуны «Газпром Арены» более 15 тысяч пользователей сети оператора из различных уголков России.

Максимальное число иностранцев зарегистрировались в сети МегаФона 21 июня на матче Финляндия — Бельгия. Причем количество финнов в 13 раз превышало число бельгийских фанатов.

Лидировали гости из Финляндии и по общему количеству роуминговых визитеров за все дни проведения матчей — на их долю пришлось более 40% от всех иностранцев. В топ-5 стран вошли Швеция, Польша, Эстония и Франция. В разные дни на трибунах были также гости из таких далеких стран как Новая Зеландия, Уругвай, Кот-д’Ивуар, Мозамбик и Бангладеш.

За семь матчей ЧЕ-2020, прошедших в Санкт-Петербурге, футбольные болельщики прокачали в сети МегаФона более 27 терабайт трафика, что эквивалентно почти 6 млн фотографий в формате JPEG. Проговорили пользователи почти 600 тысяч минут — это больше одного беспрерывного разговора длиною в год. Такие цифры получили аналитики оператора, изучив с помощью BigData обезличенные данные по активности в сети.

Рекорд по потребляемому трафику и объему телефонных звонков фанаты установили 12 июня на игре Бельгия — Россия, где за 92 минуты игры передали порядка 7 терабайт футбольных впечатлений и проговорили по мобильным телефонам без малого 3 тысячи часов.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.