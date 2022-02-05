05.02.2022
15:53
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Спорт
Болеем на Олимпиаде за земляка! Хоккеист Алексей Кузьменко прошел тест на ковид
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем тгк #Aisen_Nikolaev:
Наш земляк, нападающий сборной России по хоккею Андрей Кузьменко после прохождения тестов на COVID-19, присоединился к предматчевым тренировкам в олимпийском Пекине. Андрей родился в Якутске, его родители — Галина Анатольевна и Александр Григорьевич Кузьменко работали преподавателями в институте физической культуры ЯГУ. Будем болеть за нашего земляка на Олимпийских Играх! Вперед, Андрей! Вперед, Россия!
Фото: тгк #Aisen_Nikolaev
Источник: тгк #Aisen_Nikolaev
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