05.02.2022
15:53
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Спорт

Болеем на Олимпиаде за земляка! Хоккеист Алексей Кузьменко прошел тест на ковид

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем тгк #Aisen_Nikolaev:

Наш земляк, нападающий сборной России по хоккею Андрей Кузьменко после прохождения тестов на COVID-19, присоединился к предматчевым тренировкам в олимпийском Пекине. Андрей родился в Якутске, его родители — Галина Анатольевна и Александр Григорьевич Кузьменко работали преподавателями в институте физической культуры ЯГУ. Будем болеть за нашего земляка на Олимпийских Играх! Вперед, Андрей! Вперед, Россия!

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Фото: тгк #Aisen_Nikolaev
Источник: тгк #Aisen_Nikolaev
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