07.10.2022
18:15
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Спорт
Болеем за Михаила Прокопьева на чемпионате РФ по боксу!
Болеем за якутского боксера! Михаил Прокопьев выходит на бой с трехкратным чемпионом России Эдмондом Худояном, тгк спорт Якутии.
Фото: тгк спорт Якутии.
Источник: тгк спорт Якутии.
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