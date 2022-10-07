07.10.2022
18:15
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Спорт

Болеем за Михаила Прокопьева на чемпионате РФ по боксу!

Болеем за якутского боксера! Михаил Прокопьев выходит на бой с трехкратным чемпионом России Эдмондом Худояном, тгк спорт Якутии.

Фото: тгк спорт Якутии.
Источник: тгк спорт Якутии.

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