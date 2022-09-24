Более тысячи якутян приняли участие во Всероссийском субботнике «Зелёная Россия»

Якутия ежегодно присоединяется к Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия», который в этом году проходил с 3 по 24 сентября. Жители республики выходят на субботники, сажают деревья и кустарники.

По данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, в этом году в мероприятиях субботника приняли участие 1089 человек.

Вывезено порядка 300 куб метров мусора. В рамках акции «Сад памяти» весной посажено 6,5 тысяч деревьев и кустарников на территориях Якутского, Намского, Томпонского, Олекминского и Таттинского лесничеств. В осенний период высажено 5 тысяч саженцев сосны и лиственницы в Нерюнгринском, Верхоянском и Горном районах.

С каждым годом число участников акции растёт. Так, участники Всероссийского субботника «Зелёная Россия» собрали 103 мешка мусора с территории лесного массива на 7 км Маганского тракта. В экологической акции приняли участие 11 команд из разных предприятий, волонтёрских организаций и органов государственной власти Якутии.

Воспитанники кампуса Международной Арктической школы провели экологический субботник «Чистота снаружи – чистота внутри» в поддержку Всероссийского субботника «Зеленая Россия» и убрали территорию, прилегающую к школе.

«Зелёная Россия» — это Всероссийское общественное экологическое движение. С 2013 года организаторы проводят Всероссийский экологический субботник для воспитания ответственного отношения к окружающей среде. Субботник является одним из самых массовых экологических мероприятий в стране.