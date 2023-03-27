Более тысячи восьмисот домов будет газифицировано в этом году

Прошло обсуждение реализации планов по социальной газификации региона. Начальник УГРС Антон Томский представил вниманию генерального директора компании развернутый доклад по социальной газификации. С начала года заключено уже 75 договоров на технологические присоединение к газовым сетям.

Работы продолжаются в Якутске, Амгинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Олекминском, Чурапчинском и по другим газифицированным районам. Заключено уже более 1500 договоров на безвозмездное подведение газопроводов-вводов к земельным участкам от плановых 1800.

Благодаря поддержке Ил Дархана республики Айсена Сергеевича Николаева социальная газификация стала доступнее для населения. Например, дополнительные меры поддержки многодетным семьям независимо от уровня доходов в виде субсидий на работы по подключению к газу внутри участка и дома.