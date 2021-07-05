Более ста литров изъяли полицейские в магазине в Якутске

За минувшие выходные в г. Якутске выявлены пять фактов незаконной реализации алкогольной продукции.

Так, участковыми уполномоченными полиции совместно с инспекторами ПДН МУ МВД России «Якутское» выявлены четыре факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в магазинах, расположенных по улицах Костюшко-Волюжанич и Лермонтова, а также в двух барах.

Составлены административные протоколы по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции». Во всех случаях алкоголь изъят на месте. Напомним, что наказание за данное деяние предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей на продавца, от 100 до 200 тысяч рублей на должностное лицо.

Также участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» выявлен факт продажи спиртосодержащей продукции после 20:00 часов в магазине по улице Лермонтова.

На месте изъят 101 литр алкогольной продукции. Составлен административный протокол по ст. 14.2. КоАП РФ. «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена»

Работа полицейских по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушений закона в сфере алкогольного законодательства продолжается.