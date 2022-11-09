Более полутора тысяч тестов на коронавирус сделали в Якутии

На 9 ноября 2022 г. выявлено 36 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 19 случаев,

— Мегино-Кангаласский, Мирнинский и Нерюнгринский районы – по 2 случая,

-Абыйский, Кобяйский, Ленский, Намский, Нюрбинский, Среднеколымский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Майский, Хангаласский и Чурапчинский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 524 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 632 283 теста. За последние сутки госпитализировано 9 человек или 25,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 36 случаев.

За сутки 52,8% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 47,2%.

На 09.11.2022 лечение в стационарах получают 29,2% больных, в амбулаторных условиях – 70,8%.

За сутки выздоровел 51 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 694 105 человек.

(96,8% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 189 566 человек.

Это 75,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 09.11.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 1 445 входящих звонков

• Проведено 1 524 исследования в сутки

• Из 128 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 20,3%

• На горячую линию здравоохранения поступило 36 звонков

• Волонтеры не были задействованы