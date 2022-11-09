Более полутора тысяч тестов на коронавирус сделали в Якутии
На 9 ноября 2022 г. выявлено 36 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 19 случаев,
— Мегино-Кангаласский, Мирнинский и Нерюнгринский районы – по 2 случая,
-Абыйский, Кобяйский, Ленский, Намский, Нюрбинский, Среднеколымский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Майский, Хангаласский и Чурапчинский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 524 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 632 283 теста. За последние сутки госпитализировано 9 человек или 25,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 36 случаев.
За сутки 52,8% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 47,2%.
На 09.11.2022 лечение в стационарах получают 29,2% больных, в амбулаторных условиях – 70,8%.
За сутки выздоровел 51 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 694 105 человек.
(96,8% взрослого населения республики)
Ревакцинацию прошли 189 566 человек.
Это 75,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 09.11.2022 за сутки:
• Единым колл-центром «122» обработано 1 445 входящих звонков
• Проведено 1 524 исследования в сутки
• Из 128 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 20,3%
• На горячую линию здравоохранения поступило 36 звонков
• Волонтеры не были задействованы
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Эти данные фальсифицированы. Тяжело болеют и умирают в основном вакцинированные. Причина — ослабление иммунитета из-за вакцин.