Более полумиллиона рублей мошенники выманили у жительницы Якутска

В полицию Якутска обратилась 38-летняя горожанка. Потерпевшая пояснила, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он уточнил, что не изменяла ли она номер телефона, привязанный к банковской карте, и не совершала ли перевод 12000 рублей на имя Елены Ушаковой. Женщина ответила, что не отправляла деньги вышеуказанной гражданке. Тогда лжесотрудник сообщил, что на её счету производятся мошеннические действия, и чтобы это остановить, необходимо поменять свой лицевой счет и перевести все имеющие денежные средства на банковской карты на «сберегательную ячейку», номер который он продиктует. Женщине это показалось подозрительным, и она, отказавшись, прекратила разговор. Но через некоторое время ей снова позвонил незнакомец. Он представился сотрудником спецслужбы и сказал, что ей нужно выполнять все указания специалиста службы безопасности банка. В качестве доказательства своих слов он предложил женщине зайти на их официальный сайт, чтобы убедиться в том, что номер, с которого он звонит, указан там. Этот аргумент заставил потерпевшую поверить незнакомцам. Женщина выполнила все указания злоумышленников: установила на телефон приложения, сообщила им пароли и коды своей банковской карты, затем несколькими платежами перевела денежные средства на продиктованный ими счет. В общей сумме женщина лишилась более 534 000 рублей.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Помните, что злоумышленники под различными предлогами убеждают человека перечислить денежные средства.

Чтобы ввести свою жертву в заблуждение, мошенники используют телефонные номера, похожие на номера «горячих линий» банков. Они либо просто подбирают номер, подходящий по набору цифр, из базы общедоступных, либо используют сервисы IP-телефонии и технологии подмены номеров абонентов.

Храните в тайне реквизиты своей банковской карты и никому их не сообщайте. Если вам звонит «сотрудник банка» и просит продиктовать эти сведения, то сразу прервите разговор и перезвоните на «горячую линию» своего банка, по номеру указанному на оборотней стороны вашей банковской карты.